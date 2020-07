Mafia: Edycja Ostateczna lub jak kto woli Mafia Remake ma pozwolić ponownie poczuć niesamowity klimat lat 30. XX wieku. Niestety, zainteresowani będą musieli poczekać na to nieco dłużej.

Mafia Remake opóźniona. Znamy nową datę premiery

Gracze przyzwyczaili się już do tego, że twórcy zmieniają plany dotyczące dat premier. Dotyczy to już nie tylko zupełnie nowych tytułów, ale nawet tych sprzed lat, które są tylko i aż odświeżane. Zadebiutowały już Mafia II: Edycja Ostateczna i Mafia III: Edycja Ostateczna, ale najciekawszą częścią pakietu Mafia: Trilogy będzie dla wielu właśnie Mafia: Edycja Ostateczna. Miała trafić do sprzedaży 28 sierpnia, ale tak się nie stanie. Premiera odbędzie się dopiero 25 września.

Co jest przyczyną takiego obrotu spraw? Z komunikatu wydanego przez 2K Games oraz Hangar 13 dowiadujemy się, że plany twórców pokrzyżowała pandemia koronawirusa. Konieczność przejścia na inny tryb pracy spowodowała, że doszlifowanie wszystkich detali potrwa dłużej.

„Od samego początku darzyliśmy ten projekt ogromną pasją. Wielu obecnych twórców pomagało nam przy produkcji oryginalnej Mafii. Wszyscy jesteśmy oddani stworzeniu jak najlepszego doświadczenia, godnego tego ponadczasowego klasyka. Doceniamy Waszą cierpliwość i wyrozumiałość oraz pragniemy dostarczyć jak najlepszą wersję Mafii: Edycji Ostatecznej fanom na całym świecie.”

Na pocieszenie zobaczymy prezentację rozgrywki

W przeciwieństwie do Mafia II: Edycja Ostateczna i Mafia III: Edycja Ostateczna, tutaj twórcy mają do zrobienia naprawdę sporo, obiecują w końcu konkretny remake. Wkrótce powinniśmy przekonać się, jak im idzie, ponieważ na 22 lipca zaplanowano prezentację materiału z rozgrywki.

Źródło: Mafia Game

