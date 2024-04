Jaki PC do Ghost of Tsushima? Oficjalne wymagania sprzętowe

Oficjalne wymagania sprzętowe Ghost of Tsushima nie są już tajemnicą. Wszystko idzie zgodnie z planem; Sucker Punch Productions ujawnia kolejne informacje, by przygotować graczy na premierę.

Jeśli ktoś przespał ostatnie tygodnie, to pewnie będzie pozytywnie zaskoczony tym, że Ghost of Tsushima na PC staje się faktem. Dokładniej to chodzi o Ghost of Tsushima: Director’s Cut - jest to podstawowa wersja gry wraz z rozszerzeniem Wyspa Iki. Premiera odbędzie się 16 maja 2024 r. na Stem i Epic Games Store.

Jaki PC do Ghost of Tsushima będzie najlepszy? Być może dobrą podpowiedzią będą polecane zestawy pc na kwiecień 2024.

Ghost of Tsushima na PC - minimalne wymagania (niskie ustawienia)

Wydajność: 720p, 30 FPS

System operacyjny: Windows 10 64-bit

Procesor: Intel Core i3-7100 / AMD Ryzen 3 1200

Karta graficzna: Nvidia GeForce GTX 960 4 GB / AMD Radeon RX 5500 XT

Pamięć RAM: 8 GB

Miejsce na dysku: 75 GB HDD (zalecany dysk SSD)

Ghost of Tsushima na PC - zalecane wymagania (średnie ustawienia)

Wydajność: 1080p, 30 FPS

System operacyjny: Windows 10 64-bit

Procesor: Intel Core i5-8600 / AMD Ryzen 5 3600

Karta graficzna: Nvidia GeForce GTX 2060 / AMD Radeon RX 5600 XT

Pamięć RAM: 16 GB

Miejsce na dysku: 75 GB SSD

Ghost of Tsushima na PC - wymagania dla wysokich ustawień

Wydajność: 1440p, 60 FPS / 4K, 30 FPS

System operacyjny: Windows 10 64-bit

Procesor: Intel Core i5-11400 / AMD Ryzen 5 5600

Karta graficzna: Nvidia GeForce RTX 3070 / AMD Radeon RX 6800

Pamięć RAM: 16 GB

Miejsce na dysku: 75 GB SSD

Ghost of Tsushima na PC - wymagania dla najwyższych ustawień

Wydajność: 4K, 60 FPS

System operacyjny: Windows 10 64-bit

Procesor: Intel Core i5-11400 / AMD Ryzen 5 5600

Karta graficzna: Nvidia GeForce RTX 4080 / AMD Radeon RX 7900 XT

Pamięć RAM: 16 GB

Miejsce na dysku: 75 GB SSD

Źródło: Sucker Punch Productions