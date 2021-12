Wybór prezentu to zazwyczaj niełatwa sprawa. Warto jednak dostosować go do upodobań i potrzeb obdarowywanego. W tym poradniku znajdziecie propozycje niedrogich prezentów dla użytkowników urządzeń marki Apple.

Produkty tej marki nie należą tanich. Mogłoby się więc wydawać, że prezent dla wielbiciela Apple mocno uszczupli budżet obdarowującego. Okazuje się jednak, że nie musi tak być. Na rynku dostępnych jest wiele ciekawych produktów, które zadowolą użytkowników tych urządzeń, a ich cena nie przekracza 100 złotych. Jaki tani prezent dla fanów Apple kupić? Jaki prezent dla użytkownika iPhone’a, Apple Watcha lub komputera Mac wybrać?

Akcesoria ochronne - etui oraz szkło na ekran

Prezent, który kupić można każdemu użytkownikowi urządzeń mobilnych. W sklepach dostępne są akcesoria ochronne dla większości urządzeń marki Apple. Kupić można etui oraz szkło ochronne dedykowane dla iPhone’ów, iPadów, zegarków Apple Watch, a także dla laptopów marki Apple, czyli MacBooków. Przy zakupie takiego prezentu koniecznie należy dowiedzieć się z jakiego konkretnie modelu urządzenia korzysta obdarowywany, ponieważ rozmiary tych akcesoriów dostosowane są do poszczególnych modeli. Warto zwrócić uwagę na produkty takich marek jak Griffin, Moshi, Otterbox, Speck, Spigen i UAG.



Etui Spigen Liquid Crystal do iPhone'a 13

Power bank

Prezent, który szczególnie spodoba się użytkownikom iPhone’ów. Baterie tych smartfonów nie należą do najbardziej pojemnych, co przekłada się na niezbyt długi czas pracy na jednym ładowaniu. Z pomocą przyjść może właśnie power bank, czyli przenośna ładowarka. W cenie do 100 złotych dostępne są całkiem niezłe power banki o pojemności 10 tysięcy mAh - to minimalna wielkość baterii, którą warto wybrać. Dobrze też, by power bank posiadał technologię szybkiego ładowania oraz gniazdo USB-C. Warto zwrócić uwagę na produkty takich marek jak Anker, Baseus oraz Green Cell.



Xiaomi Mi Power Bank 3 10000 mAh 18W

Myszka

Może się wydawać banalnym prezentem, ale dobrej jakości mysz komputerowa przydać się może każdemu. Co ciekawe, nie jest to prezent jedynie dla posiadaczy komputerów Mac. Mysz podłączyć można także do iPadów, czyli tabletów marki Apple, a nawet do iPhone’ów. Użytkownik urządzeń Apple zadowolony będzie z bezprzewodowej myszki z łącznością Bluetooth. Szczególnie warto zwrócić uwagę na myszki marki Logitech.



Mysz Logitech M350 Pebble

Pasek do zegarka Apple Watch

Pasków do smartwatcha nigdy za wiele. To akcesorium, które zmieniać można w zależności od nastroju czy okazji. Na rynku dostępnych jest bardzo wiele propozycji. Paski mogą być wykonane na przykład z silikonu, skóry czy stali nierdzewnej. Ważne jest to, że paski dedykowane są dla poszczególnych rozmiarów zegarków Apple Watch. Koniecznie trzeba zatem dowiedzieć się jaki rozmiar zegarka posiada obdarowywana osoba. Warto zwrócić uwagę na paski następujących marek: Crong, Spigen, Belkin oraz UAG.



Crong Nylon - electric pink

Pendrive

Kolejny prezent, który może wydawać się banalny, ale jest bardzo praktyczny. Co prawda, obecnie coraz więcej osób korzysta z rozwiązań chmurowych, więc pendrive’y nie są już tak popularne jak kiedyś, ale przydać się mogą na przykład w przypadku przenoszenia plików o dużej wielkości. Co ważne na pendrivie zapisać można także kopię zapasową systemu operacyjnego komputera Mac, a powinien to zrobić każdy. Koniecznie trzeba zwrócić uwagę na typ złącza. Warto wybrać pendrive’a ze złączem USB-C - taki przyda się użytkownikom komputerów Mac oraz nowych modeli iPadów. Są także pendrive’y ze złączem Lightning, dedykowane dla iPhone’ów. Warto zwrócić uwagę na urządzenia SanDisk, Kingston, GoodRam i Transcend.



Pendrive SanDisk Ultra Dual Drive Luxe USB-C

Szybka ładowarka do iPhone’a

Nowe iPhone’y nie posiadają w komplecie zasilacza. Często zdarza się, że użytkownicy nowych modeli korzystają z ładowarek, które dostarczane były ze starszymi modelami. Charakteryzują się one jednak niewielką mocą (5 watów), co przekłada się na to, że ładowanie trwa długo. Właścicielom iPhone’ów kupić można zasilacz o większej mocy. To pierwsza kategoria, w której wybrać można urządzenie marki Apple. Firma oferuje ładowarkę o mocy 20 watów, ale kupić można także inne o podobnej, a najlepiej takiej samej mocy. Godne uwagi są też produkty Baseus, Belkin oraz Green Cell. Dobra ładowarka posiada certyfikat MFi (Made for iPhone).



Ładowarka 20W marki Apple

Przewód Lightning

Służy do ładowania iPhone’ów oraz niektórych modeli iPadów. Co prawda taki przewód otrzymuje się w komplecie z iPhonem, ale nie jest to trwałe akcesorium i często się niszczy. Co więcej, warto mieć kilka przewodów w miejscach, w których często się przebywa, na przykład w domu i w pracy. Są przewody o różnej długości oraz takie z nylonowym oplotem, które charakteryzują się większą trwałością. Przewód może mieć z jednej strony złącze USB-C lub USB-A - należy dopasować go do zasilacza. Warto zwrócić uwagę na przewody marki Apple, Baseus, Belkin oraz Green Cell ze wspomnianym już certyfikatem MFi.

Przewód Lightning marki Apple

Jak widać, prezent dla użytkowników sprzętu Apple nie musi być drogi. W cenie do 100 złotych znaleźć można bardzo wiele ciekawych propozycji, a te bardziej interesujące przedstawiliśmy w naszym poradniku. Dajcie znać w komentarzach jakie inne niedrogie prezenty kupilibyście wielbicielom marki Apple.