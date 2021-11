W co zagrać na iPhone? Oto nasze 5 propozycji i naszym zdaniem najlepszych darmowych gier na iPhone. Jest tu coś dla każdego od strzelanki, przez wyścigi, do gry logicznej. Zestawienie jest subiektywne. Lubisz inne gry? Daj znać!

Niedawno przygotowaliśmy dla Was zestawienie najlepszych naszym zdaniem płatnych gier na urządzenia z systemem iOS. Zdecydowana większość z naszych propozycji nie kosztuje dużo, bo mniej niż 30 złotych. Fakt jest jednak taki, że aby je pobrać trzeba za nie zapłacić, a żeby to zrobić trzeba mieć dodaną do swojego konta Apple ID kartę kredytową bądź poprosić kogoś o przesłanie karty podarunkowej, a nie zawsze jest taka możliwość. Opisane niżej gry pobrać można zupełnie za darmo.

Najlepsze darmowe gry na iPhone (iOS):

Crash Bandicoot: On the Run!

Tej serii nie trzeba przedstawiać miłośnikom gier wideo. Po raz pierwszy pojawiła się ona na konsolę PlayStation w drugiej połowie lat 90. dwudziestego wieku. Ta wersja różni się trochę od pierwowzoru. Nie jest to typowa gra platformowa, ale tak zwany autorunner, w której postać biegnie do przodu, a gracz musi wykonywać postacią pozostałe czynności, na przykład skoki czy ataki.

Sterowanie nie jest skomplikowane. Przesuwając palec po ekranie, lis zmienia trasę, skacze lub robi wślizg. Stuknięcie w ekran powoduje wprawienie go w obroty lub atak.

Aby ukończyć grę należy przejść poszczególne kampanie, które podzielone są na etapy, a każdy kończy się bitwą z jakimś bossem. Aby pokonać bossa należy uzyskać odpowiednie ilości różnych substancji, a do ich produkcji potrzebne są przedmioty zebrane w trakcie rozgrywki. Każdy kolejny boss wymaga większej ilości substancji, ale z czasem na naszej planszy głównej powstają nowe urządzenia, które je produkują. Oprawa graficzna nie powala, ale jest przyjemna.

Crash to nie gra, która ma zachwycać efektami graficznymi i muzycznymi. Jej największym atutem jest grywalność.

Asphalt 8: Airborne

Kolejna gra, która nie jest nowością na rynku, ponieważ po raz pierwszy pojawiła się w 2004 roku, a grać mogli w nią między innymi użytkownicy Nintendo DS. Asphalt to typowo zręcznościowe wyścigi.

Wszystkie dostępne w grze auta są licencjonowane. Poczynając od pospolitych modeli Forda, Dodge’a czy Chevroleta, a kończąc na takich perełkach jak Koenigsegg Agera, Bugatti Chiron czy Lamborghini Sian.

Sterowanie jest intuicyjne. Samochód przyśpiesza samodzielnie, a skręcanie następuje po przechyleniu telefonu w lewo lub w prawo. Stuknięcie w ekran prawym kciukiem uruchamia nitro, a lewym hamulec, dzięki któremu można driftować.

W grze dostępnych jest kilka trybów. Pierwszy to kariera, która podzielona jest na sezony. Aby przejść do kolejnych etapów należy zdobywać gwiazdki wykonując zadania, które opisane są przed każdym wyścigiem. Trzeba na przykład dojechać do mety na pierwszym miejscu albo wykonać odpowiednią liczbę i rodzaj akrobacji. Jest też kilka trybów typu multiplayer i choć Asphalt 8 zadebiutował w 2013 roku to wciąż gra w niego bardzo wiele osób.

Dużą uwagę zwraca oprawa graficzna i muzyczna. Auta są wiernie odwzorowane, a trasy po których jeździmy zapierają dech w piersiach. Co więcej, do wyboru są trzy rodzaje muzyki, której słuchać można w czasie jazdy - elektroniczna, rock albo bas.

Candy Crush Saga

Zdecydowanie młodsza od poprzednich pozycji. Gra powstała w 2012 roku, ale do dziś znajduje wśród najpopularniejszych darmowych gier na urządzenia z systemem iOS. Obecnie zajmuje 21. miejsce.

To gra logiczna polegająca na usuwaniu cukierków z planszy. Gracz ma do dyspozycji tablicę złożoną z kwadratów, w których znajdują się tytułowe cukierki. Aby je usunąć należy ułożyć co najmniej trzy takiego samego rodzaju w linii poziomej lub pionowej. Im więcej cukierków w jednej linii, tym więcej punktów. Gdy uda się połączyć wiele cukierków to pojawiają się różne bonusy, dzięki którym zebrać można jeszcze więcej punktów. W miejsce cukierków, które znikną spadają te, które były nad nimi.

Fenomenem tej gry jest jej prostota, choć dalsze poziomy nie należą najłatwiejszych. Cukierkowa jest tutaj także oprawa graficzna, a muzyka, która towarzyszy rozgrywce jest bardzo przyjemna dla ucha i relaksująca. Gra jest bardzo wciągająca, a jej klimat powoduje, że chce się do niej wracać.

Crossy Road

Powstała w 2014 roku. To gra zręcznościowa, której rozgrywka jest jeszcze mniej skomplikowana niż w przypadku Candy Crush Saga.

Na początku gracz wciela się w kurę, ale z czasem dostępne są inne postacie. Jest ich bardzo wiele. Należą między innymi do kategorii kosmos, sawanna, młode zwierzęta, dinozaury czy zwierzęta arktyczne.

Celem jest przejście jak najdłuższego dystansu i pokonanie przy tym różnego rodzaju dróg komunikacyjnych - ulic, torów kolejowych czy rzek. Nie byłoby w tym nic trudnego gdyby nie fakt, że są one bardzo ruchliwe. Gdy postać zetknie się z jakimś pojazdem to rozgrywka się kończy. To jednak nie koniec trudności. Linia wyznaczająca granicę świata przesuwa się w kierunku postaci, więc jeśli zatrzyma się ona na kilka sekund to linia ją dogoni i gra również się kończy. Co więcej, jeśli postać wykona trzy kroki w tył to porywa ją drapieżny ptak.

Oprawa graficzna przypomina Minecraft. Dużo tutaj pikseli, a oprawa muzyczna to mieszanka odgłosów wspomnianych dróg oraz dźwięków charakterystycznych dla gier znanych z konsoli Pegasus.

Score! Hero 2

Historia tej serii sięga 2012 roku, a powstała ona z myślą o smartfonach. To gra sportowa, w której gracz wciela się w piłkarza i prowadzi go przez karierę. Warto już na początku wspomnieć, że rozgrywka nie ma nic wspólnego z popularną serią Fifa czy eFootball (wcześniej Pro Evolution Soccer).

Zabawa rozpoczyna się po zaciągnięciu się bohatera do jednego z klubów. Rozgrywka nie polega na rozgrywaniu całych meczów. Na poszczególnych etapach wykończyć należy konkretne akcje drużyny, w których uczestniczy nasz piłkarz. Rozpoczyna się zatem od stopklatki pewnej akcji. Rozgrywka polega na przesuwaniu palcem po ekranie i rysowaniu trajektorii lotu piłki tak aby dotarła tam, gdzie potrzeba. Do zadań należą między innymi precyzyjne podania, podania w tempo, rzuty wolne oraz oczywiście strzały na bramkę.

Rozgrywka nie należy do najłatwiejszych i często zdarza się, że do przejścia danego etapu potrzeba kilku prób.

Score! Hero 2 to ciekawa i wciągająca alternatywa dla dynamicznych symulatorów piłki nożnej.

Jaka darmowa gra na iPhone jest najlepsza?

Dajcie znać w komentarzach jakie są Wasze ulubione darmowe gry na urządzenia z systemem iOS. Czy wśród nich znajdą się także nasze propozycje?