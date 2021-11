Produkty marki Apple charakteryzują się wysoką jakością wykonania, ale w niektórych przypadkach ich ceny mogą przyprawić o zawrót głowy. Zapraszamy do zapoznania się z listą urządzeń marki Apple, których ceny są najbardziej absurdalne.

Urządzenia marki Apple są bardzo drogie, ale w większości przypadków cenę przynajmniej częściowo uzasadnia ich specyfikacja techniczna. Są także produkty, których ceny są absurdalnie wysokie jak na to co oferują. Dotyczy to przede wszystkim różnego rodzaju akcesoriów. Weźmy na przykład iPhone’a 13, za którego zapłacić trzeba ponad 4000 złotych, ale w porównaniu ze smartfonami z Androidem posłuży on o wiele, wiele dłużej. Chyba trudniej wytłumaczyć sobie cenę skórzanego etui do tego smartfona, które kosztuje aż 299 złotych. A to dopiero wierzchołek góry lodowej.

Mac Pro

Mac Pro to stacjonarny komputer, który przeznaczony jest do profesjonalnej pracy. To bardzo wydajna maszyna i jednoczenie najdroższy produkt, który kupić można w internetowym sklepie Apple. Za najbardziej wydajną konfigurację z myszką i gładzikiem w komplecie zapłacić trzeba aż 271 748 złotych, czyli ponad ćwierć miliona złotych. Taki komputer wyposażony jest między innymi w 28-rdzeniowy procesor Intel Xeon, 1,5 TB pamięci RAM oraz dwie karty graficzne Radeon Pro W6900X.

Dodajmy, że według Głównego Urzędu Statystycznego w II kwartale bieżącego roku średnia cena 1 metra kwadratowego powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego wyniosła 5112 zł, co oznacza, że za cenę tego komputera kupić można mieszkanie o powierzchni nieco ponad 50 metrów kwadratowych.

Monitor Pro Display XDR

Monitor, którego design przypomina opisanego wyżej Maca Pro, co sugeruje, że nie jest tani. Wersja ze szkłem standardowym kosztuje 23 999 złotych, a monitor z nanostrukturalną powłoką to koszt 27 999 złotych. Wspomniana powłoka rozprasza światło padające na wyświetlacz, zapewniając jednocześnie bardzo dobrą jakością obrazu o stałym kontraście.

Display Pro XDR posiada wyświetlacz IPS LCD, którego przekątna to 32 cale. Rozdzielczość wynosi 6016 na 3384 pikseli.

Zamiast monitora za 28 tysięcy złotych kupić można gotowe do jazdy, 7-8 letnie auto w dobrym stanie technicznym.

Akcesoria do Maca Pro i monitora Pro Display XDR

Mac Pro i monitor Pro Display XDR są bardzo drogie. Kupić można też akcesoria dedykowane dla tych produktów, których ceny także nie należą do niskich. O ile cenę obu wymienionych urządzeń przynajmniej częściowo uzasadnia ich specyfikacja techniczna, to trudno stwierdzić z czego wynikają ceny tych akcesoriów. W sklepie internetowym Apple kupić można na przykład:

Podstawkę Pro Stand do monitora - za 4799 złotych.

Zestaw kółek do Maca Pro – za 3499 złotych.

Zestaw nóżek do Maca Pro – za 1499 złotych.

Podstawka ma regulację wysokości i kąta nachylenia oraz umożliwia zmianę orientacji ekranu, dzięki czemu można ustawić monitor według własnych potrzeb. Trudno napisać coś interesującego na temat kółek i nóżek.

iPad Pro

iPad to tablet marki Apple. Tego typu urządzenia pierwotnie przeznaczone były do konsumpcji treści, czyli surfowania po Internecie, oglądania filmów czy czytania e-booków. Apple przeniosło tablety na inny poziom. iPad Pro to urządzenie, które wyposażone jest w układ M1, ten sam, który znajduje się między innymi w ubiegłorocznych modelach komputerów MacBook Air, MacBook Pro i Mac mini.

Za najdroższy model iPada Pro, który wyposażony jest w ekran o przekątnej 12,9 cala z podświetleniem mini-LED, 2 TB pamięci masowej oraz modem do obsługi sieci 5G trzeba zapłacić 11 799 złotych.

Sporo za produkt, który jest jednak nieco ograniczony. iPad Pro sprzętowo wypada bardzo dobrze, ale system iPadOS jest dużo mniej rozwinięty niż na przykład macOS czy Windows. Brakuje chociażby porządnego eksploratora plików.

Akcesoria do AirTaga

AirTag to lokalizator, który kształtem i rozmiarem przypomina dużą monetę. Widoczny jest on w aplikacji Lokalizator dzięki czemu na bieżąco monitorować można jego lokalizację. Można włożyć go na przykład do portfela czy przymocować do innej cennej rzeczy, dzięki czemu zawsze będzie ona pod kontrolą. AirTag kosztuje 159 złotych – niewiele w porównaniu do opisanych wyżej urządzeń.

Absurdem są jednak ceny akcesoriów dedykowanych dla lokalizatorów AirTag. Absurd polega na tym, że są one droższe od samego AirTaga. Skórzana opaska kosztuje 215 złotych, a skórzany brelok 189 złotych. Akcesoria wykonane są ze „specjalnie garbowanej europejskiej skóry i elementów ze stali nierdzewnej”. Funkcja tych akcesoriów polega tylko na tym, że dzięki nim AirTaga przyczepić można do innych przedmiotów.

Ściereczka do monitora

Najtańszy produkt z tego zestawienia, ale za ściereczkę zapłacić trzeba aż 99 złotych. Gdyby tego było mało, to czas oczekiwania na wysyłkę wynosi obecnie od 10 do 12 tygodni. Jest to więc towar o ograniczonej dostępności. Ściereczka wykonana jest z miękkiego materiału, który nie powoduje zarysowań dlatego można ją stosować do czyszczenia wyświetlacza z szybą ze szkła nanostrukturalnego – tego za 28 tysięcy złotych.

Poza ceną, zastanawia także długi czas oczekiwania na wysyłkę. Być może firma Apple stosuje tak zwaną zasadę niedostępności, zgodnie z którą trudno dostępne rzeczy stają się przedmiotem pożądania, ale stosowanie psychologicznych trików w przypadku ściereczki byłoby chyba przesadą.

Dajcie znać w komentarzach co sądzicie o produktach Apple i ich cenach? Czy jest ona adekwatna do tego, co te urządzenia oferują?