Walentynki tuż, tuż. Wiemy, że z prezentami nigdy nie jest łatwo, dlatego też podpowiadamy, co wybrać, by sprawić ukochanej lub ukochanemu dużo radości.

Idealny prezent na Walentynki 2021

Wybór idealnego prezentu na Walentynki nie należy do najprostszych, ale od czegoś w końcu nas masz. A my mamy dla Ciebie propozycje w różnych cenach: od kilkudziesięciu do około 200 złotych. Jesteśmy na benchmarku, więc przede wszystkim koncentrowaliśmy się na elektronicznych sprzętach, ale wybraliśmy też coś innego, w razie gdyby Twoja ukochana lub Twój ukochany nieszczególnie gustował w gadżetach.

Jaki prezent na Walentynki dla Niej?

Świetnym, a przy okazji niedrogim prezentem dla Niej może być butelka filtrująca Brita Fill & Go Vital. Jest lekka i poręczna, dzięki czemu można ją mieć zawsze przy sobie, by zgasić pragnienie, a prosta konstrukcja umożliwia szybkie uzupełnienie wody właściwie w każdym miejscu. Niezawodnym prezentem jest również świeczka – jeśli nie wiesz, jaką wybrać, postaw na coś uniwersalnego – na przykład zapachy cytrusów, wanilii i bursztynu zamknięte w gustownym słoiczku (Yankee Candle Soft Blanket). Nie bylibyśmy sobą, gdybyśmy nie polecili też jakichś gadżetów. Z doświadczenia wiemy, że w gusta wielu Pań trafiają opaski Xiaomi Mi Band 5, które nieźle prezentują się na przedramieniu, a do tego mają sporo funkcji. Pozwalają liczyć kroki i spalone kalorie, monitorować puls i sen, jak i na bieżąco otrzymywać powiadomienia. Superpraktycznym, a przy tym pozytywnie odbieranym podarkiem mogą być też całkowicie bezprzewodowe słuchawki Motorola Vervebuds 110 TWS, które brzmią tak dobrze, jak wyglądają. Więcej propozycji, nie tylko dla Niej, znajdziecie na stronie Komputronik.pl.

Jaki prezent na Walentynki dla Niego?

Słuchawki to uniwersalny prezent, więc mamy także coś takiego dla Niego. Konkretnie postawilibyśmy na Xiaomi Mi True AirDots Pro WH z dobrej jakości dźwiękiem, niezłym zasięgiem i skutecznym wygłuszaniem hałasu. Jeśli Twój partner woli jednak oddawać się takiemu relaksowi w domu, to lepszą opcją mogą okazać się biurkowe głośniki Creative Pebble o zaskakująco mocnym brzmieniu, jak na ich wygląd. Ich sporym atutem jest ułożenie przetworników pod kątem, dzięki czemu dźwięki zmierzają idealnie w kierunku uszu użytkownika. Dla faceta, który lubi sobie pomajsterkować z elektroniką, dobrym prezentem będzie zestaw narzędzi iFixit, z którym naprawi smartfona, gadżety i domowe akcesoria. W kategorii „praktyczne” polecamy zaś golarkę Philips OneBlade QP2520/20, z której precyzyjnie i bezpiecznie można korzystać i na sucho, i na mokro, a która cieszy się dużym uznaniem wśród Panów. I dobra wiadomość na koniec: jeśli wpiszesz kod „VDAY21”, to za walentynkowe zakupy w Morele zapłacisz jeszcze mniej!

Oczywiście trudno jest wybrać jeden, najlepszy prezent na Walentynki. Ty jednak lepiej znasz swoją drugą połówkę i wiesz albo przynajmniej domyślasz się, jaki prezent sprawiłby jej największą przyjemność. Wierzymy, że udało Ci się znaleźć coś ciekawego wśród naszych propozycji albo że przynajmniej zainspirowaliśmy Cię i wiesz już, co kupić. Nie pozostaje nam więc nic innego, jak tylko życzyć udanych Walentynek.