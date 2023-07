Jakość obrazu w Smart TV zależy od wielu czynników, w tym nie bez znaczenia jest połączenie z Internetem. Na co zwrócić uwagę podczas podłączania telewizora do Internetu i jaki router wybrać? Dowiedz się więcej razem z KIVI, europejską marką Smart TV.

Płatna współpraca z marką KIVI

Jak Internet wpływa na pracę Twojego Smart TV?

Jakość obrazu zależy od parametrów technicznych zarówno telewizora, jak i podłączonego do niego routera, a także — uwaga! — od dostawcy Internetu. Współczesne korzystanie z telewizora nie ogranicza się tylko do oglądania telewizji, ale obejmuje też streaming treści oraz granie w chmurze, co wymaga dużej przepustowości łącza internetowego.

Na przykład telewizory KIVI Smart oferują dostęp do platformy cloud gamingowej Boosteroid od razu po wyjęciu z pudełka. Gry nie muszą być pobierane i przechowywane na urządzeniu – są dostępne w chmurze, o ile masz subskrypcję. A im większą przepustowość ma Twój router, tym bardziej wymagające mogą być gry, w które zagrasz bez opóźnień.

Połączenie z Internetem jest ważne także dla systemu operacyjnego Twojego Smart TV. Dla telewizorów z systemem Android TV 11 z najnowszej oferty KIVI dostępnych jest ponad 10 000 aplikacji. Nowoczesne urządzenie wymaga stabilniejszego połączenia z Internetem, a zatem też mocniejszego routera.

Czy prędkość Twojego Internetu wpływa na pracę Twojego Smart TV?

Dla telewizora z systemem operacyjnym Android TV, takiego jak KIVI 65U750NB, stabilna prędkość 100 Mb/s wystarczy, aby wyświetlać obraz w 4K bez opóźnień w doskonałej jakości. Jednak kluczem jest stabilność łącza. Spadek sygnału internetowego prowadzi do nieprzyjemnych wrażeń podczas oglądania filmu czy grania online.

Minimalna prędkość wymagana przez telewizor to 30 Mb/s, co gwarantuje czysty, wysokiej jakości sygnał. Deklarowana prędkość od dostawcy bardzo często różni się od tej, którą naprawdę otrzymujesz. Aby sprawdzić rzeczywistą prędkość Internetu, użyj testu prędkości online.

Pamiętaj o urządzeniach, które są już podłączone do Twojego Internetu. Wyobraź sobie telewizor, dwa laptopy, tablet, dwa smartfony, dwa smartwatche i może jeszcze kilka innych gadżetów działających w mieszkaniu. Wszystkie są podłączone do jednego routera. Te, powiedzmy, dziesięć urządzeń dzieli ze sobą maksymalną prędkość dostawcy, na przykład 100 Mb/s. Oznacza to, że telewizor otrzymuje 10 Mb/s zamiast wymaganych 30 Mb/s. Co należy wtedy zrobić? Zwiększyć prędkość Internetu (czyli zmienić plan usług dostawcy lub szukać innego).

Jaki jest najlepszy sposób, aby podłączyć swój telewizor do Internetu?

Możesz podłączyć swój Smart TV do Internetu zarówno za pomocą Wi-Fi, jak i przez kabel. Wszystkie telewizory KIVI Smart mają wbudowany odbiornik Wi-Fi (obsługujący 5G) oraz złącze Ethernet (LAN).

Jeśli podłączysz telewizor do routera bezpośrednio za pomocą kabla, możesz uzyskać większą prędkość i bardziej stabilny sygnał bez zakłóceń. Jednak rodzaj połączenia zależy przede wszystkim od układu Twojego domu. Na przykład, gdy router i telewizor są w tym samym pokoju, blisko tej samej ściany, łatwo je połączyć kablem. Jeśli jednak router znajduje się w innym pokoju lub jest ukryty, opcja bezprzewodowa jest oczywista i jedyna możliwa w tym przypadku.

Jeśli zdecyduję się na połączenie bezprzewodowe, czy potrzebuję nowego routera?

Podłączony telewizor i router muszą działać jak jedno urządzenie, więc jeśli moc drugiego jest niewystarczająca, praca telewizora i/lub innych gadżetów podłączonych do niego może być spowolniona.

Specyfikacje routera zwykle określają, ile urządzeń może obsłużyć. Jednak w praktyce różnie to wygląda, gdyż liczba kątów i ścian w domu może zmniejszyć jakość transmisji sygnału. Ponadto ważna jest liczba anten routera, ich kierunek, a nawet rodzaj kabla od dostawcy, jaki został użyty.

Istnieje także zjawisko „starzenia się” routera, kiedy jego komponenty są wyczerpywane przez lata, a urządzenie nie może osiągać takiej samej prędkości jak na początku. Jeśli router został zakupiony dawno temu, zalecamy jego aktualizację.

Jaki router wybrać?

Współczesne routery rozprowadzają Wi-Fi na częstotliwościach 2,4 GHz i 5 GHz. Jeśli masz telewizor 4K, zalecamy wybór routera działającego na 5 GHz. Wideo wysokiej jakości zużywa dość dużo danych, dlatego większa prędkość odbierania i transmisji jest konieczna.

Jednak nawet jeśli oglądasz filmy z niższym fps, podłącz router, który dostarczy prędkość co najmniej 1 Gb/s. Zapewni to doskonały obraz nawet wtedy, gdy podłączonych jest kilka innych urządzeń. Router o większej pojemności rzadziej traci sygnał, dzięki czemu nie musisz go ciągle restartować.

Płatna współpraca z marką KIVI