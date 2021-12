The Batman cały czas nie jest promowany ze szczególnie dużą intensywnością. Może to jednak celowe, bo dzięki temu każdy nawet krótki materiał nie uchodzi uwadze.

Japoński oddział Warner Bros pokazał nowe sceny z The Batman

W kontekście obsady nowego filmu Matta Reevesa mówiono sporo, ale głównie z racji Roberta Pattinsona wcielającego się w głowną postać. Początkowo pojawiało się sporo głosów z wątpliwościami, ale wraz z prezentacją pierwszych zwiastunów stały się one znacznie cichsze. Poza tym na wielkim ekranie pojawią się Zoë Kravitz (jako Kobieta-Kot), Andy Serkis (Alfred Pennyworth), Colin Farrell (Pingwin) czy Paul Dano (Człowiek-Zagadka). A co gdyby dołączyła jeszcze jedna dobrze znana postać?

Tu uwagę zwraca ostatni materiał opublikowany przez japoński oddział Warner Bros. Można zobaczyć na nim kilka scen, które wcześniej nie były publikowane. Także tę, której nie sposób interpretować inaczej niż jako wprowadzenie Jokera. Zaczyna uwiarygadniać to niedawne doniesienia, iż sprawdzane są cały czas dwie wersje The Batman. Między innymi The Hollywood Reporter informowało, iż w jednej z nich można zobaczyć Jokera. Podawano nawet nazwisko aktora, który się w niego tu wciela - Barry Keoghan.

Joker nawet jeśli, to niekoniecznie w dużych minutach

Możliwe, że podjęto już decyzję i do kin trafi wersja zawierająca sceny z Jokerem. Nawet jeśli nie należy wyciągać jednak daleko idących wniosków. Bo chociaż to bez wątpienia dodanie smaczku całości, prawdopodobnie chodzi o coś niewielkiego. Głównymi oponentami będą w The Batman inni, ale możliwe, że Warner Bros od razu będzie szykować grunt pod coś nowego.

Kiedy premiera filmu The Batman?

The Batman to jeden z tych (ostatnio dość licznych) filmów, których premiera zauważalnie się opóźnia. Gdyby pierwotne plany zostały zrealizowane, to już od pewnego czasu wielu widzów byłoby po seansie. Nadal trzeba czekać, do początku marca przyszłego roku.

Z nadzieją, że tym razem nic się już nie zmieni. Pewność można mieć co do tego, gdzie The Batman się pojawi. Zaplanowano premierę jedynie na wielkim ekranie, platformy streamingowe tego wyczekiwanego tytułu przynajmniej póki co nie dostaną.

