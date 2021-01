Dobrze jest zaczynać dzień w towarzystwie ulubionej muzyki w przyzwoitej jakości. JBL przekonuje, że jest w stanie zapewnić takie pobudki. Zaprezentował Horizon 2 – radiobudzik i głośnik Bluetooth w jednym.

JBL Horizon 2: radiobudzik i głośnik Bluetooth w jednym

Producent z grupy Harmana słynie z niezłych głośników Bluetooth, ale na tym jego oferta się nie kończy. Teraz dołącza do niej JBL Horizon 2, który wprawdzie również kwalifikuje się do tej kategorii, ale przede wszystkim jest radiobudzikiem. Radzi sobie z radiem FM i nadającymi w „cyfrze” stacjami DAB, a do tego może odtwarzać muzykę z podłączonego bezprzewodowo smartfona. Urządzonko może też budzić cię jednym z sygnałów alarmowych – inny może być dla ciebie, inny dla partnera.

Ważący około 800 gramów JBL Horizon 2 ma charakterystyczny, okrągły kształt. Z tyłu oferuje oświetlenie (dzięki czemu może pełnić funkcję lampki nocnej), a z przodu czytelny wyświetlacz z dużą godziną. Ten ostatni dostosowuje swoją jasność do warunków oświetleniowych w pomieszczeniu. O właściwe brzmienie dbają natomiast dwa 4-watowe przetworniki i technologia Pro Sound, a trzy przyciski pamięci umożliwiają zapisanie ulubionych stacji. Dopełnieniem całości są natomiast porty USB do ładowania telefonów lub gadżetów.

Ile kosztuje JBL Horizon 2?

A ile toto kosztuje? Cena JBL Horizon 2 wynosi 549 złotych, a do wyboru masz dwie wersje kolorystyczne: czarną i szarą.

Źródło: JBL

Czytaj dalej o sprzęcie audio: