Człowiek, który odmienił zakupy w Internecie. Jeden z najbogatszych na świecie. Podziwiany, ale i krytykowany. Czasem nagradzany, przez innych nienawidzony. Jeff Bezos obchodzi dziś swoje 58. urodziny.

Jeff Bezos – dziś są urodziny ojca Amazona

12 stycznia 1964 roku urodził się Jeff Bezos, a właściwie Jeff Jorgensen, adoptowany jako czterolatek przez nowego męża swojej matki – wtedy zmieniło się jego nazwisko. Od dziecka interesował się nauką i technologią – w tym kierunku też kontynuował swoją edukację. Po ukończeniu koledżu otrzymał propozycje pracy z takich firm jak Intel czy Bell Labs, ale wolał postawić na telekomunikacyjny start-up Fitel. Później próbował swoich sił w sektorze bankowym i finansowym, aż w końcu nadszedł rok 1994.

5 lipca 1994 roku Bezos zrezygnował z dotychczasowej pracy i w swoim garażu założył internetową księgarnię o nazwie Cadabra, która szybko zmieniła się w… Amazon. Dlaczego akurat „Amazon”? Bo nazwa najdłuższej rzeki dobrze pasowała do tego, co chciał uczynić największą księgarnią, a do tego zaczynała się na literkę „A”, co w dobie sortowanych alfabetycznie indeksów stron internetowych było nie bez znaczenia.

Już po kilku latach oferta Amazona wyszła poza książki – znalazły się tam albumy muzyczne i filmy, a jeszcze przed końcem dekady także inne produkty. Z czasem Amazon stał się gigantem e-commerce, a pod jego parasolem wyrosły jeszcze Web Services i studia producenckie. Bezosowi udało się wykształtować sposób, w jaki myślimy o wygodnych i bezproblemowych zakupach w sieci. Choć nie obyło się bez kontrowersji…

Zimnokrwisty geniusz

Jeff Bezos bywa nazywany geniuszem, ale i zimnokrwistym tytanem korporacyjnym (tak opisała go Nellie Bowles na łamach New York Timesa). Największe kontrowersje związane z Jeffem Bezosem dotyczą warunków pracy w jego firmach, a przede wszystkim w Amazonie. Raz, że wynagrodzenia pozostawiały (i pozostawiają) wiele do życzenia – dwa: wymagania bywają olbrzymie. Cóż, na pewno nie jest to wymarzony pracodawca, ale czy któryś z „topki” taki jest (lub był)?

Steve Jobs, Bill Gates, Elon Musk… – o każdym z nich pisano w tym kontekście w bardziej lub mniej, ale jednak negatywny sposób. Tacy ludzie są wymagający, stanowczy i konkretni, a to zresztą pomaga im osiągać więcej od innych. Pytanie o koszty jest jak najbardziej uzasadnione, ale… Bezos nie jest już dyrektorem generalnym Amazona, więc zostawmy ten temat.

Co dziś robi Jeff Bezos?

Mimo to zatrzymajmy się na fakcie, który przed chwilą padł. Jeff Bezos zrezygnował ze swojej posady w trzecim kwartale ubiegłego roku, aby skoncentrować się na innych swoich projektach. A ma ich niemało.

Jego oczkiem w głowie jest obecnie Blue Origin – kosmiczne przedsiębiorstwo, które założył w 2000 roku. Od lat próbuje rozwinąć koncepcję kosmicznej turystyki i w ubiegłym roku (wraz ze swoim bratem, Markiem) rzeczywiście wziął udział w suborbitalnym locie (na wysokości do 107 km ponad Ziemią). Wraz ze SpaceX udowadnia, że z rakiet można korzystać za zdecydowanie mniejsze pieniądze.

Bezos skupia się również na nadzorowaniu działania magazynu The Washington Post (który kupił w 2013 roku) oraz firmy inwestycyjnej Bezos Expeditions (założonej w 2005 roku). Z kolei we wrześniu ubiegłego roku on i Yuri Milner powołali do życia Altos Labs – przedsiębiorstwo biotechnologiczne, którego celem jest opracowanie terapii długowieczności z wykorzystaniem przeprogramowania komórkowego.

Jeff Bezos – filantrop

Przez lata Jeff Bezos był postrzegany jako skąpiec, a przynajmniej znana była jego niechęć do wydawania pieniędzy poza działalnością biznesową. Był już multimiliarderem, a jeździł kilkuletnią Hondą Accord. W przeciwieństwie do Billa Gatesa czy Warrena Buffetta nie było słychać o jakichkolwiek jego projektach non-profit. Na dobrą sprawę dopiero kilka lat temu sytuacja się zmieniła i dziś można już nazywać go filantropem.

Dofinansowywał placówki medyczne, przekazał 2 miliardy dolarów na fundusz zajmujący się bezdomnością w Stanach Zjednoczonych i dorzucił sporą cegiełkę do funduszu stypendiów uniwersyteckich dla imigrantów. Największą jego darowizną jest jednak 10 miliardów dolarów na rzecz walki ze zmianami klimatycznymi (z 2020 roku). Ostatnio – w listopadzie ubiegłego roku – Bezos zobowiązał się także do przekazania ONZ-owi 2 miliardów dolarów na ochronę przyrody i restrukturyzację systemów żywnościowych.

Jeff Bezos nie jest postacią krystaliczną. Ba, jest jedną z najbardziej kontrowersyjnych osób w branży technologicznej. Równocześnie jednak jest także jedną z najważniejszych, realnie zmieniającą świat, w którym żyjemy.

Źródło: USA Today, The New York Times, Business Insider, informacja własna