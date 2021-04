Żyjemy w niewątpliwie ciekawych czasach. Rozwój technologii i zmiany społeczne następują tak szybko, że coraz trudniej nam je zrozumieć i za nimi nadążyć. Wybraliśmy kilka książek, które próbują temu zadaniu podołać. Nie tylko dla geeków, ale każdego, kto interesuje się światem.

Niespodziewanie czytanie wraca do łask. Dzieje się to niejako równolegle do trendu upraszczania komunikacji, przechodzenia na łatwe do przyswajania treści obrazkowe, dźwiękowe, filmowe, ale i tekstowe. Mimo to książki trzymają się naprawdę nieźle, a większa ilość czasu spędzanego w czterech ścianach wyjątkowo temu sprzyja.

Jedyny problem, jaki istnieje to zdecydowana nadpodaż treści w stosunku do możliwości czytelniczych człowieka. Wiem to z doświadczenia, a moment, w którym uświadomiłem sobie, że nie przeczytam wszystkiego, był jednym z ważniejszych w moim życiu.

Na łamach benchmarka postaram się zatem ułatwić Wam życie i podrzucić kilka inspiracji odnośnie tego, co warto przeczytać. Nie tracić czasu na pozycje, które śmiało można pominąć. Cykl poleceń rozpoczął się już zestawieniem najlepszych książek dla programistów, do którego zachęcam zajrzeć, jeśli wiążesz swoją przyszłość właśnie z tym zawodem. Innych zresztą też - w końcu czytanie poszerza horyzonty!

W tym zestawieniu również pozostanę w obszarze technologicznym, proponując lektury omawiające najważniejsze postacie, firmy i zjawiska, które kształtują świat, w jakim przyszło nam żyć.

1. Netflix. To się nigdy nie uda - Marc Randolph

Rozpoczynam od pozycji opisującej jeden z fenomenów naszego świata, bez którego większość z nas nie wyobraża sobie życia. "Netflix. To się nigdy nie uda" przedstawia historię tej firmy i jej rozwoju - od wypożyczalni wideo do największego serwisu streamingowego, dostarczającego rozrywki do domów na całym świecie. A nie była to prosta droga do sukcesu, ale raczej najeżony wybojami, kłodami i trudnościami tor przeszkód, którego pokonanie wydawało się niemożliwe. Wiarygodność tej pozycji podkreśla fakt, że jej autorem jest jeden ze współzałożycieli Netflixa. Czyta się ją jednym tchem, gdyż napisana jest w lekki sposób, nie brakuje w niej anegdot, ciekawostek i zwrotów akcji. Zupełnie jak w najlepszych produkcjach, które można na tej platformie obejrzeć.

2. Innowatorzy - Walter Isaacson

Jeśli interesujesz się najważniejszymi postaciami ze świata nowych technologii, a przy okazji nie stronisz od czytania książek, to raczej nie ma możliwości, abyś w pewnym momencie nie natknął się na jedną z książek Waltera Isaacsona. To właśnie on jest autorem monumentalnej biografii Steve'a Jobesa, którą prawdopodobnie przeczytał każdy fan (i nie tylko) produktów firmy Apple. Isaacson ma na swoim koncie jeszcze więcej godnych uwagi pozycji. Wśród nich są biografie Alberta Einsteina i Leonardo Da Vinci, ale tutaj polecę książkę "Innowatorzy". To fascynująca lektura przedstawiająca historię rewolucji cyfrowej. Od pierwszych maszyn, które można określić mianem komputerów, po czasy współczesne i świat internetu i wszechobecnej technologii przenikającej każdy aspekt naszego życia. Z "Innowatorów" można się sporo dowiedzieć o twórczym procesie największych postaci i geniuszy zmieniających rzeczywistość swoimi wynalazkami, ale także o tym, jak istotna jest współpraca i jakie warunki muszą zaistnieć, aby w ogóle powstała szansa na powstanie innowacyjnego pomysłu. Lektura obowiązkowa.

3. Republika Samsunga. Azjatycki tygrys, który podbił świat technologii - Geoffrey Cain

Kolejna pozycja również dotyczy technologicznego giganta, który zaczynał jako zupełnie inna firma. Mało kto wie, że Samsung na początku nie zajmował się tworzeniem i projektowaniem nowoczesnych urządzeń, ale był firmą rolniczą produkującą m.in. nawozy i cukier. Co się zatem wydarzyło, iż doszło do tak gwałtownej zmiany profilu przedsiębiorstwa? Jak tak olbrzymi sukces w ogóle był możliwy? Jeśli chcesz poznać odpowiedzi na te pytania, to jest spora szansa, że znajdziesz je w "Republice Samsunga". Autor wykonał przeogromną pracę, dzięki której możemy spojrzeć na tę firmę z kilku perspektyw, w tym z punktu widzenia azjatyckiego społeczeństwa, co okazuje się kluczowe dla zrozumienia wielu podjętych decyzji i kierunku rozwoju firmy. Samsung jest bowiem czymś więcej niż tylko kluczowym koreańskim pracodawcą. Przez swoje polityczne powiązania sam stał się bowiem częścią systemu politycznego, a powiązania między biznesem i polityką stały się nierozerwalne. Bez uświadomienia sobie tego, niemożliwa jest próba zrozumienia fenomenu tej firmy i jej obiektywna ocena.

4. Chiny 5.0. Jak powstaje cyfrowa dyktatura - Kai Strittmatter

Skoro już jesteśmy w Azji, to nie sposób nie zajrzeć do Państwa Środka. To właśnie Chiny konsekwentnie dążą do tego, aby odgrywać coraz większą rolę w świecie, a nowe technologie są narzędziem, z którego korzystają wyjątkowo umiejętnie. Książka "Chiny 5.0" potrafi otworzyć oczy na to, czym obecnie jest ten kraj, a jest to znacznie więcej niż tylko producent taniej elektroniki. To państwo o olbrzymim potencjalne ekonomicznym, demograficznym i politycznym, które nigdy nie wyzbyło się autorytarnych zapędów. Obecnie mając do dyspozycji potężne narzędzia inwigilacyjne, tworzy idealną wręcz dyktaturę cyfrową, która jest w stanie kontrolować swoich obywateli w stopniu dotychczas ludzkości nieznanym. Na ich przykładzie można jasno zobaczyć, jak niewłaściwie użyty postęp technologiczny może stać się niebezpieczny dla wolności i życia "zwykłego" człowieka.

5. Od Z do A. Jak to zrobiliśmy? Tajniki, zasady i sekrety Amazona - Colin Bryar, Bill Carr

O Amazonie znów stało się głośno w naszym kraju przy okazji oficjalnego otwarcia polskiej wersji tego największego sklepu na świecie. Czy odniesie równie wielki sukces na naszym rynku, zdominowanym przez Allegro? Czas pokaże. Tymczasem warto się zatrzymać i spojrzeć za kulisy giganta. "Od Z do A. Jak to zrobiliśmy? Tajniki, zasady i sekrety Amazona" można uznać za praktyczny przewodnik po kluczowych aspektach tego światowego fenomenu. Jej autorzy przez wiele lat pracowali w Amazonie, więc znają ją od podszewki. Kiedy więc opisują kulturę organizacji, obsesyjne wręcz skupienie się na potrzebach klienta i dążeniu do perfekcji, to trudno im nie wierzyć. Oczywiście Amazon to nie tylko historia niewyobrażalnego sukcesu, ale też bezwzględna wręcz walka z konkurencją. To także jest jeden z kluczy do sukcesu firmy Jeffa Bezosa.

6. Sztuczna Inteligencja. Nieludzka, arcyludzka - Aleksandra Przegalińska, Paweł Oksanowicz

Sztuczna inteligencja to następna wielka rzecz, którą ludzkość stworzy. Jedni twierdzą, że to ostatnia nadzieja na ocalenie naszego gatunku przed samozagładą, a inni ostrzegają, że to właśnie powstanie sztucznej inteligencji jest największym zagrożeniem dla człowieka. Jak jest w istocie? Na to pytanie próbuje odpowiedzieć Aleksandra Przegalińska w rozmowie z Pawłem Oksanowiczem. Przegalińska to jedna z najbardziej znanych i cenionych postaci zajmujących się nowymi technologiami, sztuczną inteligencją i futurologią, Część osób może znać ją z artykułów w prasie, część może znać jej podcast "Coś osobliwego". W książce "Sztuczna Inteligencja. Nieludzka, arcyludzka" próbuje w przystępny sposób przedstawić zjawisko sztucznej inteligencji, jak można ją definiować, co obecnie rozumiemy pod tym pojęciem i czego można oczekiwać od SI w przyszłości. Czy jest to przyszłość znana z "Matrixa" lub "Terminatora"? Czy samoświadomość maszyn jest w ogóle możliwa? I czy mamy się czego obawiać?

7. Wszyscy jesteśmy cyborgami - Michał R. Wiśniewski

Kolejna pozycja to nieco lżejsza gatunkowo lektura. "Wszyscy jesteśmy cyborgami" to podróż autora przez rozwój technologii i internetu w Polsce opisana przez pryzmat własnych doświadczeń i dorastania w świecie stopniowo opanowywanym przez cyfrową rewolucję. Dla osób będących rówieśnikami autora będzie to nostalgiczna wycieczka do czasów dzieciństwa. Dla młodszych czytelników może stać się zbiorem ciekawych historii o tym, jak to wszystko wyglądało "kiedyś". Obecnie bowiem wszyscy jesteśmy połączeni niczym tytułowe cyborgi. Zawsze online, zawsze dostępni, podglądani i podglądający. Nieustannie bombardowani informacjami, bodźcami, powiadomieniami. Życie w sporej części przeniosło się do sieci, gdzie toczone są wojny, gdzie zdobywa się sławę, poznaje miłość i tworzy wrogów. Autor podejmuje tutaj sporo ważnych tematów i niebezpiecznych zjawisk związanych z cyfrową rzeczywistością i nawet jeśli opowiada się po jednej stronie sporu i brak mu czasem dystansu, to wciąż warto tę książkę przeczytać.

8. Zero - Marc Elsberg

Następną pozycją jest "Zero" Marca Elsberga. To emocjonująca powieść o szalenie popularnej aplikacji Freemee, której celem jest zapewnienie jej użytkownikom najlepszej możliwej wersji siebie. Poprzez gromadzenie wszelkich możliwych danych, daje wskazówki co robić, aby odnieść sukces, jak skutecznie się uczyć, jak ćwiczyć, co jeść, z kim się spotykać. Pod chwalebnymi pozorami kryje się jednak potężne narzędzie do inwigilacji i manipulowania zachowaniem ludzi, którzy sami (często nieświadomie) rezygnują z wolności za cenę wygodnej egzystencji. Prywatność w sieci? Coś takiego już nie istnieje. Może nigdy nie istniało.

Marc Elsberg jest autorem też kilku innych książek, w których podejmuje tematykę krążącą wokół zagrożeń związanych z rozwojem technologii. Najbardziej chyba znaną powieścią jest "Blackout" opisującą nagłą awarię prądu w całej Europie. Zupełny brak elektryczności w krótkim czasie doprowadza do chaosu. Z kolei w "Helisie" mierzy się z kwestią genetyki i możliwością programowania ludzi poprzez zmiany w ich DNA. Może i są to tylko powieści, ale dają do myślenia więcej niż niejeden reportaż.

9. Płytki umysł. Jak internet wpływa na nasz mózg - Nicholas Carr

Czy łapiesz się czasem na tym, że bezmyślnie przewijasz ekran smartfona? Bezwiednie sięgasz po telefon i sprawdzasz powiadomienia? Masz problemy ze skupieniem uwagi i przyswajaniem większej porcji informacji? To jeden ze skutków ubocznych internetowej rewolucji, której jesteśmy uczestnikami. Internet zmienił nasze podejście do informacji, do zdobywania wiedzy, do rozrywki i komunikacji. Ułatwił nam dostęp do wszystkiego, ale cena jaką przychodzi nam płacić jest spora. Lektura "Płytkiego umysłu" daje mnóstwo cennych ostrzeżeń i uwag, jak ograniczyć negatywny wpływ tego medium i dlaczego warto czasem ograniczyć korzystanie z niego. Co ważne, autor nie demonizuje wyłącznie Sieci, ale sięga też w przeszłość. Pokazuje, że wcześniejsze wynalazki takie jak pismo, druk, czy zegarek również modyfikowały zachowania ludzkości i sposób patrzenia na świat.

10. Krew, pot i piksele - Jason Schreier

Pełna kontrowersji premiera Cyberpunk 2077, który, jak dobrze wiemy, trafił na rynek w formie, która zdecydowanie nie była jeszcze gotowa, przyniosła spore zainteresowanie procesem powstawania gier. Jeśli więc chcesz się dowiedzieć nieco więcej o kulisach tworzenia gier wideo, to po prostu musisz sięgnąć po "Krew, pot i piksele". To lektura obowiązkowa dla każdego fana gier. Znaleźć tutaj można tony anegdot, ciekawostek i opowieści towarzyszących powstawaniu najważniejszych tytułów w historii. Zarówno tych wysokobudżetowych, przy których pracowało kilkaset osób, jak i maleńkich perełek tworzonych przez kilkuosobowe zespoły.

To oczywiście nie wszystkie książki, które chciałbym polecić. Z braku miejsca konieczne było jednak mocne ograniczanie się i szersze opisanie tylko wybranych pozycji. Wśród innych godnych uwagi książek z pewnością znajduje się "Historia przyszłości. Oculus, Facebook i rewolucja wirtualnej rzeczywistości", "Wielka czwórka. Ukryte DNA: Amazon, Apple, Facebook i Google", czy "Pan raczy żartować, panie Feynman!" i "Pułapki myślenia" Daniela Kahnemana. A co Wy możecie polecić?

