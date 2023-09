17 września minie 10 lat od premiery GTA V. Twórcy postanowili świętować wspólnie z graczami i ofiarować im mały prezent urozmaicający Los Santos i Blaine County.

Dla wielu osób jest to najlepsza gra w historii, przy której do dziś można się świetnie bawić. Nie brak opinii, że przebić GTA V można tylko jeden tytuł - GTA VI, którego data premiery wciąż pozostaje jednak tajemnicą. Twórcy mogą pracować nad nową grą w spokoju, GTA V nieustannie zapewnia im duże przychody.

10. urodziny GTA V. Sprzedaje się lepiej niż nowe gry

Łącznie od momentu premiery sprzedano aż 180 mln egzemplarzy GTA V. Gra trafiła na PC oraz aż trzy generacje konsol Xbox i PlayStation. Wrażenie może robić fakt, że nadal sprzedaje się lepiej niż nowe gry. W drugim kwartale tego roku znalazła 5 mln nabywców.

rozwiń

Z okazji 10. urodzin gry przygotowano drobne upominki dla bawiących się w GTA Online, czyli rozbudowanym sieciowym trybie tej produkcji. Do odbioru będą trzy dodatkowe stroje inspirowane Michaelem, Franklinem i Trevorem, czyli głównymi bohaterami GTA V. Poza tym gracze mogą spodziewać się większej liczby nagród z wykonywanie określonych misji czy nowego pojazdu Bravado Hotring Hellfire.

"Ponieważ w najbliższą niedzielę Grand Theft Auto V skończy 10 lat, chcielibyśmy podziękować Wam, naszym graczom, za niesamowite wsparcie przez te wszystkie lata. To wyjątkowa społeczność jest powodem, dla którego GTA V prosperuje na wielu generacjach konsol i dało nam możliwość rozwijania oraz aktualizowania GTA Online o nowe funkcje i zawartość w ciągu ostatnich 10 lat. Wasze wsparcie jest naprawdę wyjątkowe" - napisali twórcy gry na swojej stronie internetowej.

Kiedy premiera GTA 6?

Dotychczas Rockstar był bardzo powściągliwy w ujawnianiu czegokolwiek, właściwie pokusił się jedynie o komunikat potwierdzający, że prace nad nową grą trwają już od kilku lat.

Z ostatniego raportu firmy Take-Two można było wywnioskować, że GTA VI zostanie wydane w 2015 roku podatkowym, czyli w okresie od 1 kwietnia 2024 r. do 31 marca 2025 r. Prognozowany jest wtedy znaczący wzrost przychodów, a takie sytuacje w przypadku producentów gier i wydawców mają miejsce po głośnych premierach.

Niemal równo rok Rockstar borykał się z ogromnym wyciekiem materiałów z GTA VI, które błyskawicznie rozprzestrzeniały się po sieci. To właśnie one w zasadzie nie pozostawiają wątpliwości co do tego, że w nowej odsłonie tej kultowej serii można będzie pokierować żeńską bohaterką.