Premiera Tekken 8 tuż za rogiem. Pojawia się szansa na to, by sprawdzić jakość tej produkcji przed oficjalnym debiutem. Nadchodzi wersja demonstracyjna, w ramach której poznamy część kampanii i zagramy w lokalnym trybie multiplayer.

Premiera tuż za rogiem. Będzie się działo

Nowa odsłona kultowej serii bijatyk ujrzy światło dzienne 26 stycznia 2024 r. Pozostało więc niewiele czasu, a sami deweloperzy komunikują graczom, że są pewni swego - nadchodzi demo Tekken 8.

Tekken 8 omija starszą generację konsol, więc użytkownicy Xbox One oraz PS4 muszą obejść się smakiem, tak w przypadku pełnoprawnej gry, jak i darmowej wersji demonstracyjnej.

Demo Tekken 8: gdzie i kiedy?

Demo Tekken 8 w pierwszej kolejności trafi do posiadaczy konsol PS5. Stanie się to 14 grudnia. Tydzień później, czyli 21 grudnia, wersja demonstracyjna zostanie udostępniona na kolejnych platformach: Steam oraz Xbox Series X|S. Jak długo będzie dostępne demo? Tego nie wiemy.

Wiemy natomiast, że wersja próbna zaoferuje dostęp do pierwszego rozdziału fabularnego w Tekken 8 oraz do trybu lokalnej rozgrywki wieloosobowej. W oczekiwaniu na premierę warto rzucić okiem na wymagania sprzętowe, by dowiedzieć się, jaki PC do Tekken 8 będzie najlepszy.