Jest moc. Star Trek w grach Wargaming

Kolejna interesująca współpraca. Do gier autorstwa Wargaming wkracza Star Trek. Na co mogą liczyć gracze World of Warships i World of Tanks Blitz? Oto najważniejsze informacje.

współpraca studiów Wargaming i Paramount nabiera na sile. Uniwersum Star Trek w grach Wargming staje się faktem, a to oznacza, graczom przyjdzie zgłębić tajemnice nieodkrytych planet, by "śmiało dążyć tam, gdzie nie dotarł jeszcze żaden człowiek”.

Nowości w World of Warships

Kolaboracja między World of Warships a "Star Trek: Następne pokolenie" wprowadza nowe elementy, takie jak dowódcy, skórki statków, flagi i naszywki, celebrując ponad 60 lat kosmicznych przygód. Z drugiej strony, w World of Tanks Blitz gracze mogą dołączyć do załogi słynnego U.S.S. Enterprise i uczestniczyć w kosmicznych wydarzeniach, które przynoszą atrakcyjne nagrody. Oferowane są m.in. nowy czołg Endurance, avatary Starfleet, tematyczne legendarne kamuflaże, dekoracje garażu w formie wahadłowca i inne.

Wcielając się w rolę swoich ulubionych postaci, gracze mogą wybierać spośród czterech frakcji, z których każda ma własnych unikalnych dowódców, kamuflaże okrętów, flagi i naszywki. Wśród tych pierwszych znajdują się cztery kultowe i w pełni udźwiękowione postacie ze Star Trek: Następne pokolenie, które dołączają do walki, każda związana z odpowiednią frakcją. W ręce fanów morskich stać oddano ukochanego Jeana-Luca Picarda z Gwiezdnej Floty, wolkańskiego pierwszego oficera Spocka, romulańskiej oficer wojskowej, komandor Seli lub przywódcy Imperium Klingońskiego, Gowrona.

Zawartość związana z "Star Trek: Następne pokolenie" dostępna będzie do 7 sierpnia w World of Warships PC oraz do 4 sierpnia w konsolowym World of Warships: Legends.

Nowości w World of Tanks Blitz

Gracze World of Tanks Blitz mogą wziąć udział w tajnej misji o nazwie „Operacja – W nieznane”, dostępnej do 31 lipca. Czekają na nich ikoniczne awatary Gwiezdnej Floty, takie jak James T. Kirk, Hikaru Sulu, Leonard "Bones" McCoy, Spock i Nyota Uhura. Dodatkowo, dostępne są cztery ekskluzywne kamuflaże, które czerpią inspirację z serii Star Trek. Niektóre z nich bazują na skryptach klingońskich i języku wulkańskim, podczas gdy inne odwzorowują kolory mundurów Gwiezdnej Floty.

Prawdziwi poszukiwacze wyzwań mogą spróbować przejść specjalne zadanie inspirowane testem Kobayashi Maru. Po jego ukończeniu czołgiści otrzymają ekskluzywne nagrody, w tym animowany awatar U.S.S. Enterprise i tło profilu. Począwszy od 15 lipca, gracze mogą sprawdzić swoje umiejętności w zadaniu Pierwszy Kontakt, aby zdobyć nagrody od samego Borga.

Na polu bitwy zlokalizowane również nową technologię w postaci czołgu Endurance. Ten nowoczesny pojazd został zaprojektowany specjalnie z myślą o misjach badawczych i eksploracyjnych.