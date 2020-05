Galaxy A21s to, wedle zapowiedzi, przystępny cenowo smartfon, który powinien przyciągać użytkowników wyświetlaczem Infinity-O, baterią i designem. Trudno teraz ocenić czy i jaki sukces odniesie, ale warto przyjrzeć mu się nieco bliżej.

Galaxy A21s wkrótce w polskich sklepach

Jak w oficjalnym komunikacie podaje producent, Galaxy A21s będzie dostępny w naszych sklepach od czerwca. Zainteresowani otrzymają do wyboru trzy warianty kolorystyczne - czarny, biały oraz niebieski. To trzeci w krótkim czasie smartfon z logo Samsung, który trafi na nasz rynek - po bardzo kuszącym Galaxy M21 oraz Galaxy A41.

Jedyny problem w tym, że tutaj póki co zostajemy z określeniem mówiącym o przystępnej cenie, bo dokładnie tego nie sprecyzowano. W Niemczech za Galaxy A21s trzeba będzie zapłacić 209 euro. Byłoby wskazane, gdyby u nas skończyło się na kwocie nie wyższej niż 900 złotych (co nie znaczy, że taką właśnie typujemy). W przeciwnym razie mogą pojawić się kłopoty ze wzbudzeniem większego zainteresowania.

Co oferuje Galaxy A21s? Oto jego specyfikacja

Android 10 z One UI

6,5-calowy ekran Infinity-O TFT HD+ (720 x 1600 pikseli)

ośmiordzeniowy procesor 2.0 GHz (prawdopodobnie Exynos 850)

3 GB RAM

32 GB pamięci wewnętrznej + czytnik kart microSD

aparat główny 48 Mpix, f/2.0, ultraszerokokątny 8 Mpix, f/2.2, czujnik głębi 2 Mpix, f/2.4, makro 2 Mpix, f/2.4

aparat przedni 13 Mpix f/2.2

bateria 5000 mAh, ładowanie 15W

wymiary 163,6 x 75,3 x 8,9 mm

waga 192 g

6,5-calowy wyświetlacz Infinity-O cechuje się tutaj proporcjami 20:9 oraz rozdzielczością HD+, ale ważna jest też wzmianka, iż mowa o panelu TFT. Akcentowana przez producenta bateria zapowiada się faktycznie dobrze, ma dużą pojemność 5000 mAh i w pełni akceptowalne w tej cenie ładowanie 15W. Również aparat fotograficzny jawi się całkiem obiecująco w tej klasie.

Oficjalny komunikat nie ujawnia dokładnego modelu procesora, ale wszystko wskazuje, że jest to ośmiordzeniowy Exynos 850. Jednocześnie wskazuje na to, że smartfon będzie oferowany z 3GB RAM i 32 GB pamięci wewnętrznej. Tylko, bo na zachodzie także w wariantach 4 GB + 64 GB oraz 6 GB RAM + 128 GB.

To może być jednym z głównych powodów, przez które niektórzy będą nieco zniechęceni. Wiele smartfonów do 1000 zł wypada w tym elemencie lepiej. Nie do końca jasne jest też to, jakie zaplecze komunikacyjne zastosowano, ale prawdopodobnie nie zabraknie NFC.

Ujawnienie dokładnej ceny pozwoli powiedzieć coś więcej. Na ile wycenilibyście Galaxy A21s?

Źródło: Samsung

