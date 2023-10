Jetson ONE to pierwsza ultralekka maszyna tego typu, która uzyskała zgodę na realizację lotów w niekontrolowanej przestrzeni powietrznej we Włoszech. To kolejny wielki sukces projektu rozwijanego od 2017 r.

Za stworzenie tej maszyny odpowiada Jetson – startup zapoczątkowany w Polsce, a obecnie mający swoją siedzibę we Włoszech. Jego założycielem, a zarazem projektantem modelu One, jest Tomasz Patan. Jego ambicją było opracowanie elektrycznego pojazdu latającego zdolnego do pionowego startu i lądowania oraz przeznaczonego do przelotów pasażerskich.

Jetson ONE – latająca maszyna za niecałe 100 tys. dolarów

Jetson ONE został zaprezentowany w 2021 r. i wtedy też wystartowała przedsprzedaż egzemplarzy z ograniczonej serii produkcyjnej. Sprzedało się już ponad 300 sztuk (każda po 98 tys. dolarów). W 2023 r. postanowiono rozszerzyć działalność, czego elementem była runda finansowania o wartości 15 mln dolarów (wspierana między innymi przez popularnego artystę will.i.ama). Otrzymane zezwolenia na loty poza strefami kontrolowanymi niewątpliwie może przyspieszyć.

Na razie loty będą odbywać się bez pilotów, którzy równocześnie są pasażerami. Wynika to z kwestii bezpieczeństwa. Niemniej w przyszłości Jeton ONE służyć ma do szybkiego przemieszczania się ludzi z punktu A do punktu B. Co ważne, loty z udziałem pilotów także zostały zatwierdzone przez włoskie organy regulacyjne.

„Ta zgoda pozwala nam stopniowo zwiększać zakres lotu Jetsona ONE, a wszystko to bez narażania pilota testowego na potencjalne ryzyko podczas sprawdzania ograniczeń pojazdu. Bezpieczeństwo jest naszym największym priorytetem, a to zezwolenie ogromnie to ułatwia” – skomentował Stephan D’haene, dyrektor generalny firmy.

A jaką specyfikacją może pochwalić się Jetson ONE? Jego sercem jest system ośmiu silników elektrycznych o łącznej mocy 118 KM. Maks. prędkość wynosi 102 km/h, maks. pułap to 1,5 km, a maks. czas lotu – 20 minut.

Źródło: Jetson, Electrek