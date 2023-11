Przeznaczanie ogromnych budżetów na kupowanie linków już wkrótce przejdzie do historii. Od teraz, pierwszy raz od 20 lat, powinniśmy spojrzeć na pozycjonowanie zupełnie inaczej.

Dziś na prowadzenie wychodzi marka rozumiana jako tożsamość firmy. I to właśnie na budowaniu marki w sieci w najbliższych latach będą skupiać się specjaliści od SEO. A ci, którzy swoją pracę wesprą rewolucyjnymi narzędziami AI, mogą odnieść spektakularne rezultaty

Już nie tylko linki

Przez 20 lat SEO rządziło się podobnymi zasadami. Pozycjonowanie stron internetowych polegało przede wszystkim na:

optymalizacji serwisu oraz treści na nim publikowanych, takich jak opisy produktów, usług czy kategorii;

oraz treści na nim publikowanych, takich jak opisy produktów, usług czy kategorii; budowaniu zaplecza linkowego dla serwisu poprzez kupowanie backlinków np. na przeznaczonych do tego giełdach.

To właśnie backlinki bardzo długo były podstawowym i jednym z najważniejszych kryteriów rankingowych. Im firma miała większy budżet i mogła kupić więcej linków, tym wyżej pojawiała się w wynikach wyszukiwania. W taki sposób nietrudno było zmanipulować wyszukiwarkę – wystarczyła odpowiednio duża inwestycja w bazę linków, by wypozycjonować każdą stronę na dowolną frazę.

Z czasem jednak fraz i firm pozycjonujących się na te same słowa kluczowe było zbyt dużo, a algorytmy Googla musiały przejść aktualizacje, które umożliwiały im systematyzowanie rosnącej z każdym dniem ilości danych do przeanalizowania.

RankBrain, czyli system AI, który rozumie intencję

Odpowiedzią na potrzebę dokładniejszej analizy setek milionów fraz, które każdego dnia pojawiają się w wyszukiwarce Google, stał się inteligentny system uczenia maszynowego RankBrain.

RankBrain to algorytm, który zamiast czytać poszczególne słowa kluczowe i wyszukiwać je na stronach, próbuje zrozumieć, co użytkownik miał na myśli, wpisując swoją frazę. Dzięki AI Google jest w stanie odczytać intencję użytkownika. Wyszukiwane hasła zamienia w koncepcje i dopiero później próbuje odnaleźć strony, które tę koncepcję obejmują.

System RankBrain każdą wpisaną frazę próbuje dopasować do zapytań, które już wcześniej zostały wpisane w wyszukiwarkę. Dopasowując wyniki, zwraca również uwagę na liczbę interakcji użytkowników z danym wynikiem oraz czas spędzony na stronie. Jeśli wiele osób po kliknięciu w wynik znajdujący się na pierwszym miejscu, po kilku sekundach opuszcza stronę, Google automatycznie dostaje komunikat – z tą stroną jest coś nie tak. Efektem takich komunikatów jest obniżenie pozycji strony w rankingu.

Sekret tkwi w marce

RankBrain bezpośrednio łączy również frazy z godnymi zaufania markami, które już wcześniej były wyszukiwane przez innych użytkowników. Na pewno zauważyłeś/zauważyłaś, że jeśli wpiszesz w wyszukiwarkę np. buty, to jako pierwsze w wynikach wyszukiwania pojawią się często właśnie marki – dobrze znane sklepy zajmujące się sprzedażą butów albo najbardziej znane marki obuwnicze.

Właśnie. Dziś, po raz pierwszy od 20 lat, możemy z całą pewnością stwierdzić, że powinniśmy skupić się nie tylko na pozycjonowaniu poszczególnych fraz i budowaniu jak największej bazy linków. Dziś każda firma, która chce być zauważona przez wyszukiwarki, powinna skupić się na budowaniu marki.

Linki może kupić każdy, jeśli tylko ma duży budżet. Silnej i mocno osadzonej w świadomości klientów marki nie da się kupić tak, jak można kupić np. teksty SEO.

To właśnie marka jest największą wartością. Pomyśl tylko o gigantach, takich jak Apple, Nike czy Microsoft – to nie ich produkty, a właśnie same marki warte są miliony. Apple w wyszukiwarkach miażdżącą przewagą wygrywa z jednym z najpopularniejszych produktów spożywczych o tej samej nazwie – to doskonale pokazuje, jaką siłę może mieć marka.

Jak Google widzi marki?

Google promuje marki, które już teraz istnieją w świadomości klientów. Im więcej osób wyszukuje konkretne nazwy marek, tym większe zaufanie wzbudzają ich strony internetowe.

Ale to nie wszystko. Google, analizując markę, sprawdza wszystkie miejsca w sieci, które do niej nawiązują. O jakie miejsca chodzi? Profile w mediach społecznościowych, wpisy w Wikipedii, mapy, dane rządowe i setki innych podmiotów, które mogą być dopisywane do tożsamości marki.

Google, badając markę, szuka powiązań między poszczególnymi podmiotami. Im więcej takich miejsc w sieci, tym wizerunek marki jest dla Google bardziej spójny, a tym samym wzrasta jej BRAND SCORE, czyli ocena marki.

To właśnie Brand Score jest dziś jednym z kluczowych faktorów pozycjonowania. To absolutna rewolucja. Wcześniej specjaliści w SEO tak intensywnie nie pracowali nad marką. Pracowali głównie nad nad samym produktem czy usługą pomijając ten aspekt, którego zaniedbanie powoduje zaniżone pozycje w Google.

Tworzenie tożsamości marki w sieci

Przejdźmy więc do sedna. Co zrobić, by poprawić Brand Score i wzbudzić w Google zaufanie do marki?

Pierwszym krokiem jest stworzenie w sieci miejsc, które będą nawiązywały do marki. Mogą to być wspomniane wcześniej profile w social mediach, mapy, badania naukowe czy dane rządowe. Mogą to być też zupełnie niestandardowe metody, takie jak wykorzystywanie chmur, systemów wysyłki newsów, czy danych zakodowanych w plikach JPG. Istnieje mnóstwo sposobów na to, by publikować w sieci dane dotyczące marki na poziomach widocznych dla wyszukiwarek, ale niewidocznych dla użytkowników. Każde z takich miejsc stanowi osobny podmiot marki (brand entity). Drugim krokiem, o jakim trzeba pamiętać, jest uzupełnienie danych strukturalnych marki na stronie internetowej zakodowanych tak, by te były widoczne wyłącznie dla wyszukiwarki. Odpowiednio uzupełnione dane strukturalne będą dla Google drogowskazem pokazującym, w którym kierunku powinien skierować swoje roboty, by odnaleźć kolejne podmioty opisujące markę.

Narzędzia AI jako wsparcie w pozycjonowaniu

To nie wszystko. Stworzone przez specjalistów rewolucyjne narzędzia AI umożliwiają opracowanie językiem maszyn wszystkich umieszczonych w sieci danych dotyczących firmy. Specjalne systemy AI pozwalają zamienić poszczególnie, pozornie niepowiązane ze sobą miejsca w internecie w przypominający ogromną sieć klaster tematyczny, po którym później mogą swobodnie poruszać się roboty Google.

Obsługiwane przez specjalistów systemy AI tworzą sieci po to, by roboty Google, które trafią na stronę internetową marki, miały ułatwione zadanie. Algorytmy Google zauważają, że marka jest spójna i widoczna w wielu miejscach w sieci i premiują to, że same nie muszą krążyć i błądzić, by dopasować poszczególne podmioty do marki.

Nie przegap rewolucji! Jeśli na rynku znajdzie się 10 konkurentów mających takie same produkty, tyle samo linków i w podobny sposób zoptymalizowane strony internetowe, nie ma żadnych wątpliwości, że wygra ta, której marka będzie dla Google spójna, klarowna i usystematyzowana. I ta, która potrafi wykorzystać systemy AI, by wesprzeć Google w poszukiwaniu poszczególnych podmiotów podnoszących jej wiarygodność. Nie musisz przeznaczać ogromnych budżetów na bazy linków, które dziś po prostu nie zadziałają. Wykorzystaj nowoczesne systemy AI, które pomogą Ci zbudować silną, premiowaną przez wyszukiwarki markę.

