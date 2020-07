Do premiery Marvel's Avengers coraz bliżej. Nie jesteście w pełni przekonani co do rozgrywki, jaką zapowiadają twórcy? Będziecie mogli przyjrzeć się jej przed ewentualnym zakupem gry.

Marvel's Avengers do sprawdzenia podczas beta testów

Zgodnie z obietnicami, w ręce graczy oddane zostaną beta testy Marvel's Avengers. W dniach 7-9 sierpnia będą mogli przystąpić do nich posiadacze PlayStation 4, którzy zdecydowali się na skorzystanie z przedsprzedaży gry. Od 14 do 16 sierpnia beta testy będą dostępne dla składających wstępne zamówienia na grę w dowolnej wersji - PlayStation 4, Xbox One oraz PC.

Uprzywilejowana pozycja osób decydujących się na przedsprzedaż nie dziwi, podobnie postępują często także inni wydawcy. Square Enix trzeba oddać, że dopuści do przetestowania Marvel's Avengers wszystkich zainteresowanych. Od 21 do 23 sierpnia beta będzie otwarta dla wszystkich zainteresowanych.

Wkrótce kolejna prezentacja rozgrywki z Marvel's Avengers

Wcześniej, bo już 29 lipca odbędzie się prezentacja War Table 2. Wedle zapowiedzi będzie zawierać m. in. szczegółowe informacje na temat wspomnianej bety. Twórcy mają podzielić się kilkoma nowymi materiałami wideo, za pośrednictwem których nie tylko przybliżą zawartość bety, ale także proces projektowania i tworzenia gry.

Marvel's Avengers ma pojawić się na rynku 4 września, na wymienionych wyżej platformach. Ostatnio potwierdzono, że pod koniec roku zadebiutują też wersje na PlayStation 5 i Xbox Series X.

Źródło: Square Enix, Marvel's Avengers

