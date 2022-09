Jeśli nie możesz odtworzyć filmu czy pliku audio, to najpewniej w systemie twojego komputera brakuje jakiegoś kodeka. K-Lite Codec Pack to najszybszy sposób na rozwiązanie tego problemu.

K-Lite Codec Pack – wszystkie kodeki, których potrzebujesz

Teoretycznie wszystkie kluczowe kodeki są integralną częścią systemu. Mimo to zdarzają się czasem problemy z kompatybilnością, w efekcie czego komputer nie jest w stanie uruchomić tego lub innego pliku multimedialnego. Aby zapobiec takim sytuacjom albo też je rozwiązać, najlepiej jest zainstalować na pececie darmowy program K-Lite Codec Pack.

K-Lite Codec Pack to dla wielu osób pozycja obowiązkowa na liście podstawowych aplikacji do instalacji na nowym komputerze. Rzeczywiście ten zestaw najważniejszych kodeków eliminuje jakiekolwiek problemy z kompatybilnością peceta z najrozmaitszymi formatami audio i wideo. Autorzy ponadto regularnie aktualizują tę paczkę – ostatniego odświeżenia doczekała się pod koniec sierpnia 2022 roku. To właśnie wtedy udostępniona została wersja oznaczona numerem 17.2.0, którą możesz pobrać, korzystając z linków poniżej.

K-Lite Codec Pack w czterech wersjach – o co tu chodzi?

Jak widzisz, K-Lite Codec Pack dostępny jest w kilku wersjach:

Basic to po prostu zestaw najważniejszych kodeków audio i wideo,

to po prostu zestaw najważniejszych kodeków audio i wideo, Standard dorzuca do tego świetny odtwarzacz Media Player Classic Home Cinema oraz narzędzie MediaInfo Lite do wyświetlania szczegółów plików multimedialnych,

dorzuca do tego świetny odtwarzacz Media Player Classic Home Cinema oraz narzędzie MediaInfo Lite do wyświetlania szczegółów plików multimedialnych, Full do „standardowego” zestawu dodaje jeszcze zaawansowane narzędzie MadVR z wysokiej jakości algorytmami skalującymi wideo oraz wtyczkę H.264 MVC do dekodowania trójwymiarowego wideo (3D),

do „standardowego” zestawu dodaje jeszcze zaawansowane narzędzie MadVR z wysokiej jakości algorytmami skalującymi wideo oraz wtyczkę H.264 MVC do dekodowania trójwymiarowego wideo (3D), Mega dodatkowo uzupełnia paczkę o kolejne elementy: DC-Bass Source Mod, GraphStudioNext, ffdshow audio processor, ffdshow video processor oraz kikla kodeków ACM/VFW (w tym x264VFW i Lagarith).

Gdyby to podsumować, najlepszym wyborem dla przeciętnego użytkownika jest pakiet Standard, ewentualnie można też zdecydować się na wariant Full. Ten najbardziej wypasiony (Mega) kierowany jest natomiast do osób zajmujących się edycją wideo lub pokrewną działalnością.

Wystarczy jeden klik, by odtworzyć każdy plik

Nie dość, że program K-Lite Codec Pack jest dostępny za darmo, to jeszcze jego instalacja jest dziecinnie prosta. Najlepsze w tym wszystkim jest natomiast to, że wszystkie kodeki od razu po instalacji stają się dostępne w każdym odtwarzaczu multimedialnym na komputerze (nie tylko w systemowym i dołączonym do zestawu MPC-HC, ale też w VLC, ZoomPlayer czy KMPlayer).

K-Lite Codec Pack jest kompatybilny z systemami Windows 11, Windows 10, Windows 8.1, Windows 8 i Windows 7.

Źródło: Codec Guide, informacja własna