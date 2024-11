Kanada ogrzewa się ściekami. Tanie ciepło dla szpitala

Western Hospital w Toronto wykorzysta energię termiczną ścieków do ogrzewania i chłodzenia. To największy tego typu projekt na świecie. Ma on pozwolić na redukcję emisji i znaczne oszczędności.

Western Hospital w Toronto, położony blisko centrum miasta, wkrótce będzie korzystać z innowacyjnego systemu ogrzewania i chłodzenia opartego na energii termicznej ścieków. Projekt, który jest największym tego typu na świecie, ma na celu uzyskanie do 90 proc. potrzebnego ciepła i chłodu z miejskiego systemu kanalizacyjnego.

Prace nad modyfikacją systemu ściekowego i budową niezbędnych urządzeń rozpoczęły się w czerwcu 2022 r. i są już na ukończeniu. Dzięki temu Western Hospital będzie mógł zmniejszyć emisję węglową o równowartość emisji z ponad 1,8 tys. samochodów rocznie. Projekt przyczyni się do ochrony środowiska, a także umożliwi prowadzenie badań naukowych nad próbkami ścieków, co jest istotne w kontekście monitorowania zagrożeń pandemicznych.

Korzyści dla środowiska i oszczędności

Firma Noventa, odpowiedzialna za realizację projektu, szacuje, że dziewięć budynków szpitala zmniejszy emisje gazów cieplarnianych o 8,4 ton rocznie przez następne 30 lat. Dodatkowo, oszczędności energii wyniosą 141 mln kilowatogodzin, a zużycie gazu ziemnego spadnie o 130 mln metrów sześciennych. W skali roku ma to przełożyć się na 700 tys. dolarów kanadyjskich oszczędności (ok. 2 mln zł) na kosztach ogrzewania i klimatyzacji.

Badania wskazują, że ścieki mogą być wartościowym źródłem energii, a w niektórych przypadkach możliwe jest odzyskanie nawet 50 proc. energii. W Toronto, częścią instalacji jest głęboka na 50 metrów studnia, która łączy się z miejskim systemem kanalizacyjnym. Ścieki o temperaturze ok. 17 st. C przechodzą przez filtry, a odzyskana woda jest wykorzystywana do ogrzewania i chłodzenia budynków.

Toronto planuje osiągnąć zeroemisyjność do 2040 r., a projekt w Western Hospital jest jednym z wielu kroków w tym kierunku. Podobne inicjatywy są planowane na kampusie Uniwersytetu York, a w Vancouver już działa system ogrzewający ponad 6,2 tys. mieszkań. To pokazuje, że energia ze ścieków staje się coraz bardziej popularnym rozwiązaniem w walce z emisjami gazów cieplarnianych.