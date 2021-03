Już tydzień i aż tydzień, tyle trwa przerwa w ruchu towarowym poprzez kanał Sueski. Na szczęście pomimo czarnych wizji, dzięki współpracy natury udało się w końcu poruszyć gigantyczny kontenerowiec.

Blokada kanału Sueskiego przez kontenerowiec Ever Given, jest jedną z najgorętszych spraw ostatnich dni, przynajmniej z perspektywy branży handlowej. Zator widoczny jest doskonale także z orbity. Nadzieje na jego szybkie wyeliminowanie rosną, gdyż udało się częściowo odepchnąć kontenerowiec od zachodniego brzegu. Powyższe zdjęcie jest fotomontażem, tylko dla celów poglądowych.

Prześwit pomiędzy rufą a brzegiem wzrósł z 4 do 102 metrów. Pomogły w tym siły natury, w postaci morskich pływów. Wcześniej natura z kolei, czyli silnie wiejące wiatry przyczyniły się do unieruchomienia statku w kanale. Na poniższym wideo widać jak trudną operacją jest poruszenie takiego kolosa.

Ever Given poruszony, ale jeszcze nie uwolniony, dlatego korek wciąż rośnie

Na razie nie wiadomo jeszcze kiedy Ever Given zostanie całkowicie uwolniony z pułapki i choć powinna pomóc w tym kolejna fala przypływów, to wciąż dziób Ever Given jest wbity w mieliznę. Firma, która zajmuje się operacją uwolnienia kontenerowca, zwraca uwagę, że to co dotychczas zrobiono to najprostsza część operacji, dlatego entuzjazm władz kanału może być przedwczesny. W końcu statek musi pływać, a nie być jedynie przesuwany po dnie.

Wyprostowanie czy też uwolnienie statku to jedno, przywrócenie normalnego ruchu w kanale to inna kwestia, dlatego korek wciąż rośnie, a z samolotu wygląda tak.

Tak z lotu ptaka wygląda "korek" statków oczekujących na przejście Kanałem Sueskim w wyniku jego blokady przez kontenerowiec EverGiven. pic.twitter.com/83rPHzAwrS — Mariusz Marszałkowski (@MJMarszalkowski) March 29, 2021

A żeby news nie był zbyt krótki, pozwólmy sobie na przywołanie kilku ciekawostek związanych z tą przeprawą.

Kanał Sueski - czy wiedzieliście, że: ma 193 kilometry długości

w najgłębszym miejscu ma 24 metry głębokości

nie ma śluz co znakomicie przyśpiesza ruch, różnica poziomów wody w połączonych akwenach wodnych jest zaniedbywalna

pokonanie kanału przez statki zajmuje od 12 do 16 godzin

jego część jest żeglowna jednocześnie w obu kierunkach

jest otwarty cały czas dla żeglugi

ciężkie zbiornikowce nie przepływają przez kanał, ropa odcinek Zatoka Sueska - Morze Śródziemne pokonuje rurociągiem o długości 320 kilometrów

w 2020 roku dziennie przepływały przez niego 52 statki

Kanał był kiedyś był nieczynny 8 lat, ale dziś żyjemy w innym świecie

Ostatni tydzień, przez który kanał Sueski był zamknięty dla ruchu wodnego, to nie jedyny raz gdy ruch wstrzymano. Wcześniej miało to miejsce już kilka razy. Najkrótsza przerwa trwała 3 dni, najdłuższa aż 8 lat. Za każdym razem była to konsekwencja albo międzynarodowych sporów politycznych, takich jak nacjonalizacja kanału przez Egipt w 1956 roku, albo wojen toczących się w regionie.

Ośmioletnia przerwa w ruchu statków, która nastąpiła po wojnie sześciodniowej w 1967 roku, gdy wschodni brzeg kanału obsadziły wojska izraelskie, miała miejsce w czasach, gdy rynek światowy nie był tak uzależniony jak dziś od dostaw towarów z Chin. Kanał przywrócono do ruchu 5 czerwca 1975 roku.

Kanał Sueski nie jest pierwszym przekopem w historii łączącym Morze Śródziemne i Morze Czerwone. Przypuszcza się, że czasach starożytnych korzystano z przekopu, który łączył Nil z Morzem Czerwonym. Ta przeprawa wedle przekazów była kilkukrotnie otwierana i zamykana. Najpierw gdy rządzili Faraonowie z XIV wieku przed naszą erą, potem w czasach dominacji Rzymu w rejonie śródziemnomorskim i w VII wieku naszej ery w czasach arabskiej ekspansji.

I choć w ten sposób umożliwiona była żegluga pomiędzy Morzem Czerwonym a Śródziemnym to dopiero kanał Sueski jako pierwszy połączył bezpośrednio te dwa akweny wodne i umożliwił ruch towarowy.

Źródło: Suez Canal, CNN, inf. własna, fot wejsciowe: ESA, Contains modified Copernicus Sentinel data 2021

