Firmie Google grozi grzywna w wysokości 5 miliardów dolarów. Tyle zażądali oskarżyciele, według których amerykański gigant nie szanuje prywatności użytkowników.

Czy tryb incognito nic nie znaczy dla Google?

W każdej przeglądarce możemy przełączyć się na tryb prywatny, a więc tak zwane incognito. Wtedy nie zapisuje się historia przeglądania, podobnie jak ciasteczka czy wprowadzane hasła. Według autorów pozwu zbiorowego (wniesionego do sądu federalnego w kalifornijskim San Jose) Google nie respektuje jednak naszego prawa do prywatności.

Firma Google jest oskarżona o nielegalne naruszenie prywatności milionów użytkowników. Gigant ma potajemnie gromadzić informacje na temat tego, co oglądamy i na jakie strony wchodzimy, nawet wtedy, gdy korzystamy z trybu incognito i nie klikamy reklam dostarczanych przez Google.

Z trybu prywatnego korzysta się przede wszystkim wtedy, gdy wchodzi się na strony, na które z różnych powodów wstydzimy się wchodzić normalnie albo po prostu nie chcemy po sobie pozostawić śladów – choćby podczas zakupu urodzinowego prezentu dla któregoś z domowników. Tymczasem według oskarżycieli Google i tak zna nasze sekrety.

Oskarżyciele żądają 5 miliardów dolarów

Za nielegalne gromadzenie danych Google ma zapłacić 5 miliardów dolarów, a przynajmniej takiej kary dla amerykańskiego przedsiębiorstwa żądają oskarżyciele. Naturalnie poza deklaracją zaprzestania procederu, którego historia sięgać ma co najmniej czterech lat.

Google odpowiada na zarzuty

Do sprawy odniósł się już rzecznik Google, Jose Castaneda. Według niego zarzuty są bezpodstawne, bo choć prawdą jest, że pewne dane mogą być gromadzone w trakcie korzystania z trybu incognito, to faktem jest również to, że użytkownicy mają tego świadomość – a przynajmniej są o tym informowani.

Podczas otwierania nowej karty w trybie prywatnym otrzymujemy jasną informację na temat tego, jakie dane nie są, a jakie są gromadzone. – „Podczas otwierania nowej karty incognito wyraźnie tłumaczymy, że strony internetowe mogą gromadzić informacje o aktywności użytkownika” – powiedział Castaneda.

Kiedy i dlaczego warto korzystać z trybu incognito?

Zapamiętajcie to – tryb incognito nie gwarantuje pełnej prywatności, lecz chroni jedynie przed tym, by po naszym surfowaniu nie pozostał ślad na komputerze. Mimo to warto z niego korzystać, choćby podczas logowania się do banku na nieswoim pececie, zamawiania prezentów-niespodzianek czy… kupowania biletów – ceny tych ostatnich bywają bowiem personalizowane.

Źródło: Reuters, informacja własna

Czytaj dalej o bezpieczeństwie i prywatności w sieci: