Czekacie na premierę kart graficznych Intel Arc? My też! Okazuje się, że nowe modele mają się pojawić wcześniej niż nam się wydaje… a przynajmniej tak twierdzi jeden z inżynierów Intela.

Karty graficzne Intel Arc to jedna z najbardziej wyczekiwanych premier tego roku. Teoretycznie powinniśmy otrzymać konkurencję dla modeli Nvidia GeForce i AMD Radeon, ale… ciągle czekamy na normalną dostępność sprzętu (wprawdzie na rynku zadebiutował już słabszy model Intel Arc A380, ale póki co jest on dostępny tylko w Chinach).

Jak pewnie pamiętacie, niedawno redakcja GamersNexus przedpremierowo pochwaliła się kartą graficzną Intel Arc A750 – materiał wzbudził spore zainteresowanie entuzjastów, więc redaktorzy ujawnili więcej szczegółów o sprzęcie.

Karta graficzna Intel Arc A750 – zapowiedź nowego modelu

Okazuje się, że Intel Arc A750 to nic innego jak prezentowany w czerwcu model Intel Arc Limited Edition (tyle, że wtedy jego dokładne oznaczenie jeszcze nie było znane).

Karta została dostarczona przez inżynierów firmy Intel, ale nie ujawnili oni żadnych szczegółów dotyczących specyfikacji. Na podstawie dotychczasowych przecieków spekuluje się, że ma ona być prawie najwydajniejszym przedstawicielem nowej serii – na pokładzie najprawdopodobniej znajduje się układ graficzny Intel ACM-G10 z 24 blokami Xe (3072 procesory strumieniowe) oraz 12 GB pamięci GDDR6 192-bit.

Referencyjna wersja wykorzystuje 2-slotowe chłodzenie z dwoma dużymi wentylatorami. Na odwrocie znalazła się płytka osłaniająca laminat (tzw. backplate) z oznaczeniem modelu.

Producent przewidział łącznie cztery wyjścia obrazu: HDMI oraz trzy DisplayPort, a do poprawnego działania karty wymagane jest podłączenie 8- i6-pinowej wtyczki zasilającej (co oznacza, że jej pobór mocy może wynosić jakieś 230 – 250 W).

Model Układ graficzny Jednostki Xe Pamięć VRAM Intel Arc A770* ACM-G10 32 16 GB GDDR6 256-bit Intel Arc A750* ACM-G10 24 12 GB GDDR6 192-bit Intel Arc A550* ACM-G10 16 8GB GDDR6 128-bit Intel Arc A380 ACM-G11 8 6 GB GDDR6 96-bit Intel Arc A310* ACM-G11 4 4 GB GDDR6 64-bit * specyfikacja nieoficjalna

Kiedy karta Intel Arc A750 zadebiutuje na rynku? Według wcześniejszych informacji, nowe modele mają być dostępne w okresie letnim. Pracownicy firmy Intel zdradzili w materiale, że karty zostaną wprowadzone "wcześniej niż nam się wydaje"... cokolwiek to ma znaczyć.

Źródło: GamersNexus