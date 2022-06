Karta graficzna Intel Arc A380 miała konkurować z najtańszymi modelami dostępnymi na rynku. Niestety, pierwsze oferty sprzedaży weryfikują szumne zapowiedzi producenta.

Karta graficzna Intel Arc A380

Arc A380 to pierwszy przedstawiciel gamingowych kart graficznych Intela. Producent zaczął jednak od niższego segmentu – konstrukcja została zaprojektowana z myślą o tanich, podstawowych zestawach do grania.

Jeśli czytacie nasze newsy, to specyfikacja karty nie powinna być dla Was tajemnicą. Model Arc A380 został wyposażony w procesor graficzny Intel Alchemist ACM-G11 z 8 blokami Xe (1024 procesory strumieniowe) oraz 6 GB pamięci GDDR6 96-bit. Warto jednak zaznaczyć, że pamięć wideo oferuje mniejszą przepustowość, niż początkowo twierdzono).



Specyfikacja karty graficznej Intel Arc A380

Arc A380 to tania karta do gier? No nie do końca…

Karta Arc A380 początkowo pojawiła się tylko w Chinach – sugerowana cena producenta została ustalona na poziomie 1030 juanów, dzięki czemu model Intela miał oferować lepszą opłacalność niż konkurencyjny Radeon RX 6400.

Okazuje się, że w rzeczywistości karta jest sprzedawana duuużo drożej...

Póki co jedynym dostępnym modelem dostępnym w sprzedaży detalicznej jest Gunnir Intel Arc A380 Photon 6G OC - karta w chińskim sklepie JD, czyli u jedynego oficjalnego dystrybutora, kosztuje bagatela 3999 juanów. Realnie nowy model jest prawie 4x droższy niż zapowiadał producent. Właściwie mówimy już o poziomie dużo wydajniejszego Radeona RX 6700 XT.

Co tu dużo mówić, w takiej sytuacji karta Intela nie będzie zbyt ciekawą propozycją dla graczy. Ogólna premiera karty jest planowana w późniejszym terminie – liczymy, że do tego czasu jej cena zdąży spaść do normalnego poziomu i rzeczywiście będzie to ciekawa propozycja z niskiego segmentu.

Źródło: JD, Gunnir, VideoCardz