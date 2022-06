Intel zmienia zdanie i modyfikuje specyfikację karty graficznej Arc A380 – nowy model jest słabszy, niż to zapowiadano podczas premiery.

Intel Arc A380 to pierwsza karta graficzna producenta, która została zaprojektowana z myślą o graczach. Nie powinniśmy jednak oczekiwać topowych parametrów – konstrukcja nada się do podstawowych komputerów do gier (chociaż jest słabsza niż niektórzy zapowiadali).

Jak wygląda specyfikacja karty? Okazuje się, że nie do końca tak, jak to zapowiadano podczas premiery.

Intel zmienia specyfikację karty graficznej Arc A380

Karta graficzna Arc A380 bazuje na układzie graficznym Alchemist ACM-G11 z 8 blokami Xe (1024 procesory strumieniowe) i dysponuje 6 GB pamięci GDDR6 96-bit. Współczynnik TDP oszacowano na 75 W.

Rozbieżności dotyczą taktowania. Bazowe taktowanie układu graficznego wynosi 2000 MHz, jednak pamięć wideo pracuje z niższą częstotliwością – nie jest to 16 000 MHz (jak producent twierdził podczas premiery), ale 15 500 MHz. Oznacza to, że przepustowość VRAM wynosi 186 GB/s (a nie 192 GB/s).

Stara i nowa strona ze specyfikacją karty graficznej Intel Arc A380

Niedawno producent po cichu zmienił na stronie produktu dane dotyczące wydajności pamięci wideo.

Niedawno wyszło na jaw, że nie wszystkie wersje karty Arc A380 będą oferować wyjścia wideo HDMI w wersji 2.1. Wprawdzie chip wspiera taki interfejs, ale jego obsługa będzie zależeć od producenta karty i tego czy aktywuje nowszą wersję HDMI (wiemy, że niektóre modele mają obsługiwać tylko HDMI 2.0).

Karta Intel Arc A380 jak na razie jest dostępna tylko w Chinach, gdzie została wyceniona na 1030 juanów (zgodnie z aktualnym kursem walut odpowiada to około 700 złotym). W Europie karta pojawi się w późniejszym terminie.

