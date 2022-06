Radeon RX 6750 XT to nowa propozycja AMD, która ma powalczyć w średnim segmencie wydajnościowym. Przygotowaliśmy przegląd dostępnych modeli.

Minął już miesiąc od premiery odświeżonych kart graficznych Radeon RX 6000 – na rynku pojawił się Radeon RX 6650 XT, Radeon RX 6750 XT i Radeon RX 6950 XT. Sporą część graczy interesuje ten drugi model, który ma oferować dobre osiągi w przystępnej cenie.

Radeon RX 6750 XT, czyli Radeon RX 6700 XT na sterydach

Radeon RX 6750 XT to przedstawiciel średniego segmentu. Nie jest to jednak nowa konstrukcja - właściwie można mówić o przyspieszonym modelu Radeon RX 6700 XT.

Model Radeon RX 6700 XT Radeon RX 6750 XT Radeon RX 6800 Układ graficzny Navi 22 XT (RDNA 2) Navi 22 KXT (RDNA 2) Navi 21 XL (RDNA 2) Jednostki cieniujące 2560 2560 3840 Jednostki Ray Accelerators 40 40 60 Taktowanie rdzenia (Game/Boost) 2321/2581 MHz 2495/2600 MHz 1815/2105 MHz Pamięć Infinity Cache 96 MB 96 MB 128 MB Pamięć wideo 12 GB GDDR6 192-bit 12 GB GDDR6 192-bit 16 GB GDDR6 256-bit Taktowanie pamięci 16 000 MHz 18 000 MHz 16 000 MHz Przepustowość pamięci 384 GB/s 432 GB/s 512 GB/s TBP (zasilanie) 230 W (8-pin) 250 W (6 + 8-pin) 250 W (2x 8-pin) Cena (sugerowna w dniu premiery) $479 $549 $579

Karta została wyposażona w lekko przyspieszony układ graficzny oraz szybszą pamięć VRAM. Zmienił się też limit mocy, co powinno przełożyć się na lepsze osiągi i wyższe zapotrzebowanie na energię elektryczną (konieczne jest podłączenie dwóch wtyczek zasilających).

Wydajność karty Radeon RX 6750 XT

AMD twierdzi, że Radeon RX 6750 XT nada się do grania w rozdzielczości 1440p na maksymalnych ustawieniach graficznych.

Producent chwali się, że w porównaniu do poprzednika - modelu Radeon RX 6700 XT, w rozdzielczości 1440p możemy liczyć na jakieś 5 - 8% wzrostu wydajności.

Radeon RX 6750 XT jednocześnie ma wypadać lepiej od konkurencyjnego modelu Nvidia GeForce GTX 3070 (przy aktywnej funkcji Resizable BAR/AMD Smart Access Memory).

Dotyczy to także trybu ze skalowaniem obrazu z poziomu sterownika graficznego (przy wykorzystaniu technologii Radeon Super Resolution/Nvidia Image Scaling).

Niezależne testy wydajności serwisu TechPowerUp pokazują, że Radeon RX 6750 XT w rozdzielczości 1440p jest o jakieś 7-8% wydajniejszy od Radeon RX 6700 XT. W porównaniu do konkurencyjnego GeForce RTX 3070 karta wypada jednak bardzo podobnie. W tytułach korzystających z Ray Tracingu na prowadzenie wysuwa się model Nvidii.

Przegląd kart Radeon RX 6750 XT

Radeon RX 6750 XT został wyceniony na 549 dolarów, więc o 70 dolarów wyżej niż Radeon RX 6700 XT i tylko 30 dolarów niżej niż Radeon RX 6800. Realnie za najtańsze wersje karty trzeba u nas zapłacić około 3200 – 3500 złotych, czyli o jakieś 500 złotych więcej niż za Radeona RX 6700 XT (w obydwóch przypadkach dodatkowo do sierpnia można jeszcze skorzystać z promocji z darmowymi grami Sniper Elite 5, Saints Row i Forspoken). Konkurencyjny GeForce RTX 3070 został podobnie wyceniony.

W sklepach można znaleźć niereferencyjne konstrukcje przygotowane przez partnerskich producentów - większość dostępnych modeli wykorzystuje 2- lub 3-slotowe chłodzenie z dwoma lub trzema wentylatorami. Producenci wydali sporo fabrycznie przyspieszonych wersji, które oferują trochę lepsze osiągi.

ASRock Radeon RX 6750 XT Challenger Pro OC wykorzystuje rozbudowane (2,3-slotowe) chłodzenie, które wystaje poza obrys płytki drukowanej – konstrukcja obejmuje masywny radiator, kilka ciepłowodów oraz trzy wentylatory z pasywnym trybem działania. Na rewersie laminatu zamontowano płytkę backplate. Producent chwali się fabrycznie podniesionymi zegarami, ale nie powinniśmy liczyć na znaczącą poprawę osiągów (częstotliwość rdzenia zwiększono do 2512/2618 MHz). Challenger Pro OC powinien być jedną z tańszych wersji RX 6750 XT.

Dużo ciekawiej prezentuje się model ASRock Radeon RX 6750 XT Phantom Gaming D OC. Producent zastosował spore chłodzenie, które zajmuje 2,75 slota – cooler wykorzystuje aluminiowy radiator, miedziane rurki cieplne i trzy „śmigiełka” (też z pasywnym trybem działania). Całość schowano pod obudową z efektownym podświetleniem Polychrome SYNC, a z tyłu zamontowano duży metalowy backplate. Wersja Phantom Gaming D powinna być minimalnie wydajniejsza, bo taktowanie rdzenia zwiększono do 2554/2623 MHz.

ASUS Dual Radeon RX 6750 XT OC to tańsza propozycja producenta. Konstrukcja wykorzystuje 2,7-slotowe chłodzenie – inżynierowie zastosowali aluminiowy radiator, kilka ciepłowodó i dwa wentylatory z pasywnym trybem działania. Cooler schowano pod obudową z tworzywa, którą przyozdobiono podświetlanym paskiem LED. Po drugiej stronie laminatu znalazła się metalowa płytka. Użytkownik może wybrać dwa profile ustawień: cichy (Quiet) z taktowaniem rdzenia zwiększonym do 2512/2618 MHz lub wydajny (OC) z taktowaniem podniesionym do 2532/2638 MHz.

Model ASUS ROG Strix Radeon RX 6750 XT OC to propozycja z wyższej półki – konstrukcja wyróżnia się przeprojektowaną płytką drukowaną oraz świetnym, podświetlanym chłodzeniem. Cooler zajmuje prawie trzy sloty i został wyposażony w spory radiator, niklowane ciepłowody i trzy wentylatory – dzięki funkcji pasywnej pracy, karta w spoczynku pracuje bezgłośnie. Na odwrocie laminatu oczywiście zamontowano backplate. ROG Strix to jedna z wydajniejszych wersja Radeona RX 6750 XT – w cichym trybie (Quiet) taktowanie rdzenia zwiększono do 2554/2623 MHz, a w trybie podkręconym (OC) do 2574/2643 MHz.

Gigabyte Radeon RX 6750 XT Gaming OC nie powinien być dla nikogo zaskoczeniem – karta wykorzystuje sprawdzone, rozbudowane chłodzenie WindForce 3X, które było stosowane już we wcześniejszych modelach producenta. Konstrukcja obejmuje masywny radiator z ciepłowodami i trzy wentylatory, a z tyłu płytki drukowanej zamontowano metalową osłonę. Producent chwali się dobrymi możliwościami odprowadzania ciepła i cichą pracą (z pasywnym trybem działania wentylatorów). Na grzbiecie obudowy znalazło się podświetlane logo producenta (RGB Fusion 2.0). Taktowanie rdzenia zwiększono do 2533/2623 MHz.

Gigabyte Aorus Radeon RX 6750 XT Elite wygląda dużo ciekawiej – też zastosowano tutaj chłodzenie WindForce 3X, ale producent zdecydował się na efektowniejsze podświetlenie wentylatorów (RGB Fusion 2.0). Na rewersie laminatu zamontowano płytkę backplate. Wersja Aorus Elite pracuje z nieco wyższymi taktowaniami – częstotliwość układu graficznego zwiększono do 2554/2623 MHz. Warto jednak wspomnieć, że po rejestracji można tutaj przedłużyć gwarancję producenta do 4 lat.

MSI Radeon RX 6750 XT Mech 2X 12G OC to jedna z tańszych wersji Radeona RX 6750 XT, co przekłada się na budowę karty. Producent zastosował nieduże trochę ponad 2-slotowe chłodzenie z aluminiowym radiatorem, kilkoma ciepłowodami i dwoma wentylatorami Torx Fan 3.0 (technologia Zero Frozr odpowiada za pasywny tryb pracy, więc w spoczynku nie generują one żadnego hałasu). Na rewersie znalazła się płytka backplate z tworzywa. Wersja OC została minimalne podkręcona – układ graficzny osiąga tutaj 2512/2618 MHz.

MSI Radeon RX 6750 XT Gaming X Trio 12G to z kolei jedna z topowych wersji karty, która zainteresuje bardziej wymagających użytkowników. Uwagę zwraca potężne chłodzenie Tri Frozr 2, które obejmuje solidny kawał aluminium, kilka ciepłowodów i trzy wentylatory Torx Fan 4.0 (też z pasywnym trybem pracy Zero Frozr). Kartę schowano pod obudową z efektownym podświetleniem Mystic Light, a z tyłu zainstalowano metalowy backplate. Wersja Gaming X Trio pracuje z podkręconymi zegarami, ale nie powinniśmy oczekiwać sporego przyrostu osiągów – rdzeń pracuje z częstotliwością 2554/2623 MHz.

Firma PowerColor póki co przygotowała tylko jedną wersję karty, ale za to jaką – to model Radeon RX 6750 XT Red Devil, który zalicza się do najlepszych i najdroższych modeli dostępnych na rynku. Konstrukcja wyróżnia się potężnym chłodzeniem z masywnym radiatorem, kilkoma rurkami cieplnymi i trzema dużymi wentylatorami (2x 100 mm i 1x 90 mm) – cooler schowano pod podświetlaną obudową, a z tyłu zamontowano metalowy backplate. Zastosowane chłodzenie ma przekładać się na niskie temperatury i bardzo dobrą kulturę pracy. Dodatkowo przewidziano dwa profile ustawień – cichy z taktowaniem rdzenia podniesionym do 2593/2689 MHz i OC z taktowaniem rdzenia podniesionym aż do 2633/2713 MHz. To najwydajniejsza wersja Radeona RTX 6750 XT.

Sapphire Radeon RX 6750 XT Pulse nie powinien być dla was specjalnym zaskoczeniem, bo karta wygląda bardzo podobnie do wcześniejszych modeli producenta – to jedna z tańszych propozycji dostępnych na rynku. Producent zastosował autorskie 2,5-slotowe chłodzenie Dual-X, które wykorzystuje aluminiowy radiator, rurki cieplne i dwa wentylatory. Nie zapomniano też o płytce backplate na rewersie PCB. Model Sapphire Pulse wymaga podłączenia 6- i 8-pinowego zasilania. Karta zalicza się do słabszych modeli – taktowanie rdzenia podniesiono 2512/2618 MHz.

Drugi model producenta wygląda dużo ciekawiej. Sapphire Radeon RX 6750 XT Nitro wykorzystuje potężne 3-slotowe chłodzenie – konstrukcja obejmuje masywny blok aluminium z ciepłowodami i trzy wentylatory (producent przewidział możliwość ich łatwego demontażu). Karta wyróżnia się także efektowną obudową z podświetleniem ARGB LED, a na odwrocie laminatu zamontowano backplate. Karta została wyposażona w dwa profile ustawień – cichy i wydajny z taktowaniem rdzenia zwiększonym do 2554/2623 MHz. Wersja Nitro wyróżnia się także limitem mocy podniesionym do 273 W.

Firma XFX przygotowała dwie wersje karty Radeon RX 6750 XT: Speedster QICK 319 Ultra Gaming i Speedster MERC 319 Black Gaming. Obydwie bazują na zbliżonej konstrukcji - mamy do czynienia ze sporym, 2-slotowym chłodzeniem, które obejmuje masywny radiator, kilka ciepłowodów oraz trzy wentylatory (dwa mniejsze i jeden większy). Na rewersie PCB zamontowano aluminiową płytkę backplate. Producent chwali się bardzo dobrą efektywnością chłodzenia oraz wysoką kulturą pracy, co ma być zasługą także pasywnego trybu działania. Na śledziu wyprowadzono wyjścia HDMI, 2x DisplayPort, a także... USB typ C.

Droższa wersja MERC wyróżnia się podświetlaną obudową (logo XFX i Radeon). Różnice sprowadzają się także do zegarów – wersja QICK Ultra pracuje z taktowaniem 2533/2623 MHz, a MERC Black z taktowaniem 2554/2623 MHz (realnie obydwie karty powinny oferować bardzo zbliżone osiągi).

