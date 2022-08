Karty graficzne są dostępne w coraz lepszych cenach – niektóre modele z serii GeForce RTX 3000 i Radeon RX 6000 można już kupić grubo poniżej sugerowanych cen. Którymi modelami warto się zainteresować?

Koniec z absurdalnie wysokimi cenami kart graficznych - praktycznie z tygodnia na tydzień obserwujemy mocne obniżki cen, co na pewno zachęca potencjalnych klientów do zakupu dobrej karty graficznej do gier.

Karty graficzne w coraz niższych cenach

Redakcja 3DCenter przygotowała nowy raport z cenami kart graficznych GeForce RTX 3000 i Radeon RX 6000 w dużych sklepach (co prawda dane dotyczą niemieckich sieci handlowych, ale można przyjąć, że obrazują one ogólny trend na rynku kart graficznych). Tak dobrze nie było od dawna.

Średnie ceny kart w sklepach są niższe od sugerowanych cen producentów podczas premiery – w przypadku modeli GeForce RTX 3000 jest to 91%, a w przypadku modeli Radeon RX 6000 już tylko 86%. Trend ze spadkami cen utrzymuje się od kilkunastu tygodni, pomimo lekkiego spadku dostępności i rosnącego kursu kryptowalut.

Obniżki cen są widoczne także na naszym rodzimym rynku. Coraz częściej można spotkać promocje na karty graficzne i gotowe zestawy komputerowe.

Które karty graficzne GeForce i Radeon są najtańsze?

Średnie ceny kart GeForce RTX 3000 i Radeon RX 6000 obrazują ogólny trend na rynku – sprzęt jest dostępny w coraz niższych cenach. Nie wszystkie modele tanieją w takim samym tempie i są dostępne w dobrych cenach.



Radeon RX 6600 to obecnie jedna z najbardziej opłacalnych kart graficznych

Model Sugerowana cena Realna cena Różnica względem 10 lipca Radeon RX 6400 159 dolarów -10% +4pp Radeon RX 6500 XT 199 dolarów -18% +9pp Radeon RX 6600 329 dolarów -25% -2pp Radeon RX 6600 XT 379 dolarów -14% -1pp Radeon RX 6650 XT 399 dolarów -14% -2pp Radeon RX 6700 XT 479 dolarów -16% -7pp Radeon RX 6750 XT 549 dolarów -13% -3pp Radeon RX 6800 579 dolarów -2% -2pp Radeon RX 6800 XT 649 dolarów -1% -2pp Radeon RX 6900 XT 999 dolarów -24% -4pp Radeon RX 6950 XT 1099 dolarów -22% -15pp

W przypadku Radeonów, wszystkie modele można już kupić poniżej sugerowanej stawki - największe obniżki dotyczą modeli Radeon RX 6500 XT, Radeon RX 6600, Radeon RX 6700 XT, Radeon RX 6900 XT i Radeon RX 6950 XT. Co ciekawe, sklepy ostatnio podniosły ceny najsłabszych modli Radeon RX 6400 i Radeon RX 6500 XT. Warto dodać, że przez kilkanaście dni można tutaj jeszcze skorzystać z promocji z darmowymi grami.



Ceny kart graficznych GeForce RTX 3090 Ti obecnie są dużo niższe od sugerowanej stawki na premierę

Model Sugerowana cena Realna cena Różnica względem 10 lipca GeForce RTX 3050 249 dolarów +10% ±0 GeForce RTX 3060 329 dolarów +3% -1pp GeForce RTX 3060 Ti 399 dolarów +5% -2pp GeForce RTX 3070 499 dolarów +1% -2pp GeForce RTX 3070 Ti 599 dolarów -3% -3pp GeForce RTX 3080 10GB 699 dolarów +2% -2pp GeForce RTX 3080 12GB 849 dolarów -14% -8pp GeForce RTX 3080 Ti 1199 dolarów -25% -3pp GeForce RTX 3090 1499 dolarów -26% -14pp GeForce RTX 3090 Ti 1999 dolarów -40% -21pp

Dla kart Nvidii nie wygląda to tak dobrze, bo słabsze modele GeForce RTX 3000 nadal są sprzedawane lekko powyżej sugerowanej ceny. Bardzo dobrze wypadają topowe modele GeForce RTX 3080 Ti, GeForce RTX 3090 i GeForce RTX 3090 Ti (w ostatnim przypadku ceny w sklepach są niższe nawet o 40% względem mocno zawyżonej ceny na premierę). Tutaj też jeszcze przez ostatnie godziny można zgarnąć darmowe gry.

Nowe generacje kart graficznych coraz bliżej

Wiemy, że jeszcze w tym roku na rynku mają zadebiutować nowe generacje kart graficznych: GeForce RTX 4000 i Radeon RX 7000, a do tego mają pojawić się modele Intel Arc A. Jeśli chodzi o nowe generacje, na początku na rynku powinny pojawić się topowe konstrukcji, a w takiej sytuacji zakup obecnych modeli z wyższej półki stoi pod dużym znakiem zapytania.

