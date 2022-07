Ostatnie tygodnie nie są łatwe dla firmy Intel, bo w sieci pojawia się coraz więcej złych informacji o kartach graficznych Arc. Do plotek odniósł się główny inżynier producenta.

Karty graficzne Intel Arc były zapowiadane od dłuższego czasu, ale do tej pory na rynku zadebiutowały tylko mobilne układy z pierwszej generacji Alchemist (chociaż i tak dostępność laptopów jest mocno ograniczona) i jeden model dla desktopów - Arc A380 (jest on dostępny tylko na chińskim rynku, a do tego sprzęt nie działa jak należy).

Umówmy się - to nie są dobre prognostyki na przyszłość. Niektórzy zaczęli podejrzewać, że Intel może anulować projekt kart graficznych.

Intel uspokaja – w planach cztery karty graficzne Alchemist

Do plotek odniósł się Raja Koduri, czyli starszy wiceprezes i dyrektor generalny Intel Accelerated Computing Systems and Graphics (AXG).

Koduri zapewnia, że zespół jest bardzo zaangażowany w plany wydawnicze kart graficznych i rozwija układy graficzne Alchemist. W tym kwartale powinno pojawić się więcej informacji na temat kart, a zespół jest na dobrej drodze do wprowadzenia 4 nowych linii produktowych do końca roku.

Wygląda więc na to, że karty graficzne Intel Arc Alchemist pojawią się na rynku i nie powinniśmy się obawiać o ich premierę (inna sprawa to to kiedy rzeczywiście będą dostępne, jak będą działać i ile będą kosztować).

Co z kolejnymi generacjami kart graficznych Intel Arc?

Oczywiście to nie koniec planów producenta, bo w najbliższyuch latach na rynku mają pojawić się modele z kolejnych generacji: Battlemage (Xe2 HPG), Celestial (Xe3 HPG) i Druid (Xe nowej generacji). Co więcej, "niebiescy" podobno już rozpoczęli prace nad układami z drugiej i trzeciej generacji.

W sieci krążą plotki jakoby producent miał porzucić kolejne generacje kart graficznych. Większość źródeł bazuje na ostatnim materiale z kanału Moore’s Law is Dead, jednak na ten moment nie potwierdzono tych wiadomości, więc należy do nich podchodzić z ograniczonym zaufaniem. Z drugiej strony Koduri w swojej wiadomości w ogóle nie odniósł się do kolejnych generacji kart…

