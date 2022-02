Karty graficzne od wielu miesięcy przyprawiają o ból głowy tych, którzy marzą o wydajnym komputerze. Braki w sklepach i wygórowane ceny to norma. Ale czy rzeczywiście nie da się dziś kupić dobrej karty w (przynajmniej w miarę) rozsądnej cenie?

Karty graficzne – sprawdzamy, jak wygląda sytuacja

Ceny kart graficznych poszybowały do góry, a ich dostępność jest mocno ograniczona. W żadnym razie nie oznacza to jednak, że nie da się ich kupić. Zajrzeliśmy do sklepu RTV Euro AGD i szybko okazało się, że układy Nvidia i AMD dostępne są w kilkudziesięciu rożnych wariantach, a większość z nich można dostać praktycznie od ręki (darmowa dostawa w ciągu jednego dnia). Jakie karty graficzne można dziś kupić?

Karty graficzne Nvidia GeForce – wybór jest spory

Lepiej to wygląda dla użytkowników, których interesują karty graficzne Nvidia GeForce – licznik w sklepie pokazuje około 60 dostępnych modeli. Za nieco ponad 1000 złotych dostaniemy układy spod znaku GeForce GTX 1050 Ti z 4 GB pamięci, a mając do dyspozycji budżet na poziomie 1500 złotych możemy też rozejrzeć się za GTX-em 1650, nawet w wariancie OC.

Za około 2000 złotych kupimy kartę GeForce GTX 1660 (w jednym z wielu wariantów), a dysponując kwotą o kilkaset złotych większą, otworem staje przed nami najnowsza generacja. Konkretnie: bazowy model GeForce RTX 3050. Mniej więcej tyle samo zapłacimy za nieco starszego RTX-a 2060. Do wyboru są tu najrozmaitsze karty graficzne MSI, Gigabyte czy Gainward.

Karty GeForce RTX 3060 rozpoczynają się minimalnie powyżej bariery 3000 złotych, GeForce RTX 3070 – od około 4500 złotych, a (kierowane do tych hardkorowych graczy) GeForce RTX 3080 – od 6000 złotych. Najbardziej wypasiony układ GeForce RTX 3090 Gaming OC z 24 GB pamięci ma dwa razy wyższą cenę, ale to już sprzęt dla bardzo wąskiej grupy odbiorców.

Karty graficzne AMD Radeon – jest z czego wybierać

Zajrzyjmy tymczasem do oferty konkurenta. Karty graficzne AMD – których w RTV Euro AGD jest niespełna 30 – rozpoczynają się od około 1500 złotych za modele spod znaku Radeon RX 6500 XT z 4 GB pamięci. Dokładając tysiaka można już pomyśleć o zakupie karty z rodziny RX 6600, dysponującej dwa razy większą ilością pamięci.

Wyższa półka w postaci kart Radeon RX 6700 XT to już wydatek powyżej 4000 złotych, a celując w układy RX 6800 trzeba już liczyć się z cenami na poziomie 6000 złotych. Do wypasionych kart Radeon RX 6900 XT dopłacić trzeba jeszcze co najmniej 1500 złotych, ale to już naprawdę wysoka półka.

Skąd wiedzieć, jaką kartę graficzną wybrać?

Wiemy już, że wybór jest. Jaki jednak model warto dziś wybrać? Z pomocą w odpowiedzi na tak zadane pytanie przychodzą najróżniejsze zestawienia. Możesz na przykład zajrzeć do naszego TOP-10 kart graficznych do gier. Pomocny okazać może się również ranking kart graficznych w sklepie RTV Euro AGD, z którego poziomu od razu możesz przejść do zakupu.

Artykuł powstał we współpracy z RTV Euro AGD.