Zastanawiacie się nad zakupem karty graficznej? Sytuacja w sklepach nadal nie wygląda najlepiej, ale nadal obowiązują zasady konkurencji i niektóre modele wypadają lepiej od innych. Które z nich warto wybrać?

W ostatnich miesiącach obserwujemy poważny kryzys na rynku kart graficznych. Efekt jest taki, że w sklepach brakuje towaru, a dostępne modele są sprzedawane po mocno zawyżonych cenach.

Mimo problemów z dostępnością, niektórzy z Was pewnie i tak zastanawiają się nad zakupem karty. Który model warto wybrać?

Najbardziej opłacalne karty graficzne

Jeden z użytkowników serwisu Reddit przygotował ciekawy wykres, który obrazuje opłacalność kart graficznych GeForce i Radeon – widzimy tutaj zależność między ceną (na podstawie ofert z europejskich sklepów) a wydajnością (na podstawie testów wydajności serwisu Tom’s Hardware).

Zielona linia przedstawia średnią opłacalność kart graficznych

Które modele wypadają najlepiej? Okazuje się, że świetnie wypadają tutaj modele AMD – Radeon RX 6500 XT oferuje lepsze możliwości od GeForce GTX 1650, Radeon RX 6600 od GeForce RTX 3050, a taki Radeon RX 6600 XT ciut lepiej od GeForce RTX 3060.

Radeon RX 6500 XT wypada lepiej od leciwego GeForce GTX 1650

W wyższej półce też jest interesująco. Radeon RX 6800 XT oferuje podobne możliwości do GeForce RTX 3080, ale jest od niego znacznie tańszy. Podobnie wygląda sytuacja z Radeonem RX 6900 XT i GeForce RTX 3090.

Radeon RX 6600 przy obecnych cenach jest ciekawszą propozycją niż GeForce RTX 3050

Widać także, że modele ze starszych generacji przestają być warte uwagi. Radeon RX 550, GeForce RTX 2060 SUPER czy GeForce RTX 2080 Ti to konstrukcje, których zdecydowanie już nie opłaca się kupować (przynajmniej nowych).

Kolejne karty graficzne na horyzoncie

Wykres oczywiście należy traktować poglądowo, bo sytuacja na rynku ciągle się ewoluuje – praktycznie co kilka tygodni obserwujemy zmiany cen, co wpływa na opłacalność danych modeli. Dodatkowo dane uwzględniają samą wydajność, a karty AMD i Nvidii różnią się między sobą też dodatkowymi technologiami czy efektywnością energetyczną, co na pewno też wpływa na odbiór sprzętu.

Dodatkowo producenci przygotowują ulepszone wersje kart. Niedawno na rynku pojawił się GeForce RTX 3080 12 GB, a niedługo dołączy do niego jeszcze GeForce RTX 3070 16 GB i GeForce RTX 3090 Ti. W obozie czerwonych podobno czeka nas premiera przyspieszonych modeli Radeon RX 6X50 XT. Niedługo swoje modele ma wydać też Intel.

PS. zerknijcie też do naszego rankingu kart graficznych, gdzie możecie szybko porównać modele Nvidii i AMD.

Źródło: Reddit, inf. własna