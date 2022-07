Przed nami premiera kart graficznych Intel Arc, które mają być odpowiedzią na modele Nvidia GeForce i AMD Radeon. Ostatnio producent zdradził plan na pokonanie konkurencji. Jest z nim jednak pewien problem...

Intel zapowiada walkę o klienta – karty Arc zabiją konkurencję opłacalnością

Jesteśmy po premierze kart graficznych Intel Arc dla laptopów, ale przed nami ogólnoświatowa premiera kart dla komputerów stacjonarnych. I jest na co czekać! Niedawno na kanale Linus Tech Tips pojawił się filmik, na którym zaprezentowano kartę graficzną Intel Arc A770 – ma ona być najwydajniejszym przedstawicielem generacji Alchemist (Xe HPG).

Wracamy do tematu kart graficznych, bo Linus opublikował na swoim kanale kolejny ciekawy materiał, gdzie zademonstrowano działanie karty Intel Arc A770 (niestety nie ujawniono tutaj żadnych szczegółów dotyczących specyfikacji czy wydajności).

Nas szczególnie zainteresował fragment wypowiedzi jednego z inżynierów. Tom Petersen zdradził plan na premierę kart graficznych – producent podobno chce „zabić wszystkich pod względem ceny do wydajności”.

Co to oznacza? Możemy się domyślać, że Petersenowi chodziło o to, że karty graficzne Intel Arc będą wyróżniać się świetnym stosunkiem ceny do wydajności i miałyby stanowić lepszą ofertę od konkurencyjnych modeli GeForce i Radeon.

Jest tutaj jednak pewien... haczyk. Okazuje się, że producent ma różne podejście do optymalizacji gier i obecnie skupia się tylko na najnowszych, popularnych tytułach korzystających z DirectX 12 (i tutaj ma zabić konkurencję). W dalszej kolejności optymalizuje karty pod inne gry DirectX 12/Vulkan, a w przypadku starszych tytułów pod DirectX 11 w ogóle nie zamierza optymalizować sprzętu. Problem w tym, że gry korzystające z "jedenastki" to nadal jedne z najpopularniejszych tytułów na platformie Steam, więc dla wielu graczy karty Intel Arc nie będą działać jak należy.

Inna sprawa to to, że obietnice Intela nie zawsze pokrywają się z rzeczywistością. Pokazuje to chińska premiera modelu Intel Arc A380 - producent zapowiadał walkę z konkurencyjnym Radeonem RX 6400, ale w praktyce nowy model jest od niego wyraźnie droższy (nie mówiąc o poważnych problemach z działaniem sprzętu).

Źródło: Linus Tech Tips