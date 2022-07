Karty graficzne Intel Arc mają stanowić konkurencję dla modeli Nvidia GeForce i AMD Radeon. Wprawdzie na premierę musimy jeszcze poczekać, ale producent uchylił rąbka tajemnicy na temat jednego z wydajniejszych modeli z nowej serii.

Karty graficzne Intela zostały zapowiedziane już jakiś czas temu, ale... ciągle czekamy na dostępność sprzętu na sklepowych półkach. I tak, jakiś czas temu pojawił się podstawowy model Arc A380, ale póki co jest on dostępny tylko w Chinach.

Jak pewnie wiecie, w planach producenta jest model Arc A750. Na co będzie go stać?

Intel Arc A750 – wyniki wydajności karty graficznej

Producent opublikował krótki filmik, na którym pochwalił się osiągami karty graficznej Intel Arc A750. Specyfikacja nie zostały ujawniona, ale nieoficjalnie wiadomo, że konstrukcja bazuje na układzie graficznym Intel ACM-G10 z 24 blokami Xe (3072 procesory strumieniowe) i dysponuje 12 GB pamięci GDDR6 192-bit.

Wyniki wydajności porównano do konkurencyjnego modelu GeForce RTX 3060 (dokładnie był to lekko podkręcony model EVGA GeForce RTX 3060 XC Gaming 12G). Testy przeprowadzono na platformie z procesorem Intel Core i9-12900K, płytą główną ASUS ROG Maximus Z690 Hero i 2x 16 GB pamięci RAM DDR5 4800 MHz. Sprzęt działał pod obsługą systemu operacyjnego Windows 11 Pro.

Okazuje się, że karta Intela wypada lepiej od modelu Nvidii – w rozdzielczości 2560 x 1440 px przy wysokich ustawieniach graficznych w zależności od tytułu przewaga wynosi od 6% do 17%.

Referencyjna karta wykorzystuje dwuslotowe chłodzenie z dwoma wentylatorami. Warto jednak zaznaczyć, że konstrukcja wymaga podłączenia 8- i 6-pinowej wtyczki zasilającej (modele RTX 3060 wymagają podłączenia tylko 8-pinowego zasilania, więc powinny cechować się niższym zapotrzebowaniem na energię elektryczną).

Według Intela, karta graficzna Arc A750 ma zadebiutować tego lata. Co prawda cena nowego modelu nie została ujawniona, ale porównanie do konkurencyjnego modelu GeForce RTX 3060 sugeruje, że będziemy mieli do czynienia z propozycją z podobnego segmentu cenowego (czyli spodziewamy się około 329 dolarów / 2000 złotych).

Źródło: Intel