Metaverse to bez wątpienia popularny temat i coraz więcej firm przygotowuje swoje pomysły na wirtualną rzeczywistość. Jak wpisują się w nią cyfrowi asystenci przygotowani przez KDDI i Mawari?

Digital Humas as a Service, w skrócie DHaaS, powstało ze współpracy japońskiego giganta telekomunikacyjnego KDDI oraz firmą Mawari. Wirtualny asystent, którego będzie można nosić ze sobą wszędzie w smartfonie, zadebiutuje w tym miesiącu.

Jak działa DHaaS?

Cyfrowy asystent będzie znajdował się w rozszerzonej rzeczywistości (trochę jak w Pokemon GO) i automatycznie pojawi się, by udzielić wskazówek lub wejść w interakcję, w momencie skierowania telefonu na daną lokalizację w świecie rzeczywistym. Pomocne mogą okazać się również wskazówki dotyczące pieszych wędrówek oraz mapy obiektów.

Twórcy DHaaS twierdzą, że projekt ma mnóstwo mocnych stron, przede wszystkim dzięki różnym partnerom biorącym w nim udział:

Możliwości nawigacji na zewnątrz systemu wykorzystują system wizualnego pozycjonowania (VPS) firmy Sturfee oparty na obrazach satelitarnych o wysokiej rozdzielczości, podczas gdy nawigacja wewnętrzna wykorzystuje system VPS firmy Immersal oparty na mapach wykonanych ze wstępnie zeskanowanych obrazów przestrzeni wewnętrznych. Podczas przechodzenia z zewnątrz do pomieszczeń system przechodzi płynnie, zapewniając nieprzerwane wrażenia użytkownika.

Dostarczanie treści do urządzeń mobilnych jest obsługiwane przez AWS Wavelength, sieć KKDI au 5G, a także zastrzeżony kodek XR Streaming CODEC firmy Mawari. Umożliwia to przesyłanie strumieniowe treści do smartfonów wiernie, przede wszystkim dzięki obniżeniu wymagań stawianych przez ludzi cyfrowych w zakresie przetwarzania danych. Zredukuje to koszty, rozmiar danych oraz zużycie baterii.

Wirtualnych asystentów będzie można wynająć i płacić "abonament". W połowie grudnia, na AWS Marketplace będzie można zobaczyć demonstracyjną wersję przewodnika Digital-Human Guide, która zaprezentuje oczekującą na opatentowanie platformę dostarczania treści 3DXR (CDN) dla Metaverse.

Źródło: theverge.com