Nie wszyscy gracze, składając nowy komputer, potrzebują najlepszych i najwydajniejszych podzespołów. Część z nich chętnie zadowala się procesorami czy kartami graficznymi ze średniego bądź niższego segmentu. Nvidia czy Intel mają takie GPU w ofercie, a co z AMD?

Advanced Micro Devices od jakiegoś czasu bardzo niechętnie i opieszale wypuszcza nowoczesne karty z niższego segmentu cenowego. Za czasów Polarisów mogliśmy bez problemu zakupić bardzo przystępne cenowo RX 550 czy RX 560. Kiedy się pojawiły jednostki z rodziny Vega, to już ciężko było szukać tańszych GPU. Gdy debiutowały karty oparte o Navi, to z dużym opóźnieniem otrzymaliśmy średnio opłacalne konstrukcje typu RX 5500 XT czy RX 5600 XT (RX 5300/5500/5600 są praktycznie niedostępne). Nowsza seria również nie przyniosła dużych zmian w tej kwestii – RX 6600 (XT) wyszedł rok po premierze rdzeni Navi drugiej generacji, a RX 6500 XT potrzebował kolejnych kilku miesięcy, by pojawić się na rynku. Wiele osób miało nadzieję, że seria RX 7000 zmieni ten stan rzeczy.

Radeon RX 7500/7400/7300 – kiedy premiera?

GPU oparte o rdzeń Navi 3 generacji zaczęły swoją przygodę od flagowej jednostki w postaci Radeona RX 7900 XT(X), następnie AMD zaczął wprowadzać na rynek karty ze średnio-wyższego segmentu (RX 7700/7800 XT). Musiało minąć sporo czasu, by do graczy trafił RX 7600. Nadal jednak AMD nic nie zrobiło dla graczy o mniej zasobnym portfelu.

Od kilku tygodni w sieci pojawiały się informacje, że czerwoni planują wprowadzenie kart graficznych RX 7400 oraz 7300. Niestety, najprawdopodobniej do tego nie dojdzie. W raporcie z chińskiej witryny technologicznej – Benchlife – możemy przeczytać, że te procesory graficzne „nie znajdują się na liście rozwojowej żadnego partnera AIB” (skrót ten oznacza producentów kart graficznych w Chinach).

Jeżeli to ogłoszenie jest prawdą, to otrzymujemy jasny komunikat – najbardziej przystępne cenowo nowoczesne procesory graficzne nie pojawią się na rynku. Przynajmniej nie w formie wydania przeznaczonego dla konsumentów (tzn. edycji pudełkowych). Teoretycznie nadal istnieje możliwość, że te tanie GPU mogą być produkowane przez partnerów OEM – zewnętrznych producentów komputerów PC. Jednak nawet ten scenariusz wydaje się mało prawdopodobny. Otóż Benchlife dodaje, że nie ma żadnych dokumentów potwierdzających istnienie takich modeli od takich producentów jak Dell, HP czy Lenovo.

Tanie Navi trzeciej generacji – co innego nam zostaje?

W związku z powyższym pozostajemy nadal skazani na starsze konstrukcje lub te od innych producentów kart graficznych. Od Intela możemy liczyć na Arc A310 i A380, od strony Nvidii mamy GTX 1630, a od AMD pozostaje jedynie RX 6400 (lub zakup przestarzałych Polarisów). W przykładowym teście można zobaczyć, że generalnie lepiej zainwestować… w używaną kartę graficzna z wyższego segmentu.

A jak Wy podchodzicie do zakupów nowej karty graficznej? Wolicie nowsze GPU z niższego segmentu czy starsze z wyższej serii? Dajcie znać w ankiecie i w sekcji komentarzy!

Źródło: TechRadar, TechSpot