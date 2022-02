Premiera procesorów Ryzen 7000 to jedno z najważniejszych wydarzeń w kalendarzu AMD. Nie jest tajemnicą, że wiele osób czeka na pojawienie się nowych jednostek. Jeśli też na nie czekacie, to mamy dobre wieści - okazuje się, że układy mogą zadebiutować wcześniej niż podejrzewamy.

Procesory AMD Ryzen 7000 wprowadzą sporo zmian

Procesory AMD Ryzen 7000 (Rembrandt) zostały zapowiedziane na początku roku i od razu wzbudziły spore zainteresowanie entuzjastów. Jednostki miałyby stanowić konkurencję dla wyjątkowo udanych modeli Intel Core 12. generacji (Alder Lake-S).

Co wiemy o nowych procesorach? Potwierdzono, że jednostki będą bazować na architekturze Zen 4 (5 nm), która przyniesie znaczną poprawę wydajności i energooszczędności. Konkretne informacje jednak póki co są owiane mgłą tajemnicy.

Przy okazji doczekamy się też nowej platformy AM5, która zaoferuje wsparcie dla pamięci DDR5 i PCI-Express 5.0. Co ważne, nowe płyty główne pozwolą na montaż chłodzeń pod gniazdo AM4.

Podczas prezentacji zademonstrowano potencjał próbki inżynieryjnej procesora, ale na premierę układów musimy jeszcze poczekać. Ile?

Kiedy premiera procesorów Ryzen 7000?

Producent potwierdził, że premiera nowych procesorów ma nastąpić w drugiej połowie 2022 roku. Wygląda jednak na to, że nie będzie to końcówka roku – nowe informacje w tej sprawie ujawnił użytkownik Greymon55, którego możecie kojarzyć z licznych przecieków na temat sprzętu.

Greymon55 opublikował post na Twitterze, w którym sugeruje, że procesory Ryzen 7000 miałyby zostać zapowiedziane w maju na targach Computex 2022. Premiera układów spodziewana jest wcześniej niż sierpniu (i mówimy o prawdziwej premierze, a nie prezentacji).

Co więcej, producenci podobno już przygotowują się do produkcji testowych płyt głównych AM5 (te mają być dostępne jeszcze w tym miesiącu). Taki scenariusz zdaje się potwierdza tajwański overclocker Chihhua "hicookie" Ke (współpracujący z firmą Gigabyte), który opublikował w mediach społecznościowych zdjęcie nowej zapinki pod ekstremalne chłodzenie ciekłym azotem do płyt głównych AM5.

Wygląda więc na to, że AMD narzuci ostre tempo z premierami i będzie chciało odskoczyć konkurencji. Czy to się uda? Przekonamy się po premierze.

Źródło: Twitter @ Greymon55, Facebook @ Chihhua Ke