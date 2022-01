Platforma AMD AM4 to najdłużej wspierana podstawka dla komputerów stacjonarnych, ale posiadacze starszych płyt głównych nie mogą zmodernizować sprzętu o najnowsze procesory Ryzen 5000. Sytuacja może się zmienić dzięki presji użytkowników.

Procesory AMD Ryzen 5000 "tylko" dla nowszych płyt głównych

Procesory Ryzen 5000 zadebiutowały ponad roku temu i zostały bardzo dobrze przyjęte przez użytkowników. Warto jednak zaznaczyć, że układy początkowo miały być wspierane tylko przez najnowsze płyty główne z serii 500 (X570, B550 i A520). Dzięki presji użytkowników, producent zdecydował się na poszerzenie listy kompatybilności o starsze modele z serii 400 (X470 i B450).

Niestety, posiadacze jeszcze starszych modeli z serii 300 (X370, B350 i A320) pozostali tutaj pominięci przez AMD. Oficjalnie nowe procesory nie były tutaj wspierane (pomimo fizycznej kompatybilności procesora z gniazdem), więc planujący modernizację sprzętu musieli zakupić także nową płytę główną.

Czy aby na pewno? No właśnie nie do końca. Producenci płyt głównych mają inne zdanie na ten temat, bo ostatnio zaczęli wypuszczać nowe BIOS-y z obsługą procesorów Ryzen 5000. Co prawda oprogramowanie wprowadzono tylko dla części modeli, ale na liście wsparcia znajdoway się nawet budżetowe konstrukcje z serii A320. Takie podejście spodobało się posiadaczom starszych komputerów.

AMD ugina się po presją użytkowników?

Efekt? Wygląda na to, że AMD zmieni podejście do wsparcia nowych procesorów na starszych płytach głównych. David McAfee, dyrektor generalny działu Client Channel w firmie AMD, w wywiadzie dla serwisu Tom’s Hardware, ujawnił dosyć ciekawe informacje na temat planów producenta.

McAfee potwierdził, że AMD analizuje możliwość wprowadzenia oficjalnego wsparcia dla procesorów Ryzen 5000 na starszych płytach głównych z serii 300.

Wiem, że był to temat, który wzbudza wiele uwagi i dyskusji w AMD. Nie żartuję, kiedy to mówię - odbyłem dzisiaj trzy rozmowy na ten temat. Nie mówię o dziennikarzach, ale o wewnętrznych rozmowach z naszymi zespołami inżynierskimi i zespołami planującymi, aby zrozumieć, jakie mamy opcje i co możemy zrobić, aby zapewnić odpowiednie wsparcie dla użytkowników płyt głównych 300, którzy chcą zmodernizować procesor do serii 5000.

Dlaczego AMD nie zdecydowało się na wcześniejsze wprowadzenie wsparcia? Najprawdopodobniej chodzi o pełną zgodność sprzętu - starsze płyty główne fizycznie są kompatybilne z nowymi procesorami, ale problemem może być poprawne działanie takich konfiguracji i zapewnienie odpowiedniej wydajności procesorów.

Inną rzeczą jest to, że między wieloma płytami głównymi z wczesnych serii 300 i późniejszych płyt w ekosystemie AM4 nastąpiły pewne dosyć znaczące zmiany w definicji IRM. Jeżeli wrzucę tam procesor Ryzen 9 5950X, może on nie oferować odpowiedniej wydajności. Z tego samego powodu, zapewnienie komuś możliwości wsparcia, nie jest kwestią tego, czy płyta będzie fizycznie kompatybilna czy nie, ale o tego czy platforma uzyska odpowiednią wydajność. W tej chwili stanowisko AMD brzmi, że płyty główne z serii 300 nie są obsługiwane. Istnieją potencjalne problemy, których w tym momencie po prostu nie jesteśmy świadomi.

Wygląda jednak na to, że AMD ugięło się pod presją użytkowników starszych platform i dokładniej przyjrzy się tematowi kompatybilności starych płyt z nowymi procesorami (szkoda, że dopiero teraz). Jeżeli plan się powiedzie, będzie można mówić o sporym sukcesie. Użytkownicy płyt głównych otrzymają porządne wsparcie dla nowych procesorów, dzięki czemu będą mogli bez obaw zmodernizować sprzęt niższym kosztem. Przy okazji znikną też zastrzeżenia co do długowieczności platformy AM4 (a warto dodać, że to najdłużej wspierana platforma w historii komputerów PC!).

PS. AMD przygotowuje się do wprowadzenia nowej platformy AM5, która też ma być długo wspierana przez producenta.

Źródło: Tom's Hardware, Twitter @ TechEpiphany