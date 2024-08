Ubiegłoroczny hit powraca. Star Wars Jedi: Ocalały już wkrótce trafi na konsole starszej generacji. Premiera na PS4 oraz Xbox One zbliża się wielkimi krokami.

To zdecydowanie jedna z lepszych gier 2023 r. Star Wars Jedi: Ocalały powraca. Respawn Entertainment i Electronic Arts, we współpracy z Lucasfilm Games informują, że premiera Star Wars Jedi: Ocalały na konsolach PS4 oraz Xbox One odbędzie się 17 września 2024 r.

Premiera Star Wars Jedi: Ocalały na PS4 oraz Xbox One

Ruszyła przedsprzedaż na wspomnianych platformach. Ci, którzy zamówią grę w przedsprzedaży, otrzymają bonusy w postaci darmowych przedmiotów kosmetycznych, w tym Pustelnika inspirowanego mistrzem Jedi, Obi-Wanem Kenobi oraz zestaw z blasterem Spalanie. W PlayStation Store wyceniono Star Wars Jedi: Ocalały na 229 zł.

Są też dobre wieści dla graczy pecetowych. W najbliższych tygodniach pojawi się duża aktualizacja Star Wars Jedi: Ocalały na PC, która poprawi płynność gry, sterowania i innych elementów. Jeśli nie wiesz, czy twój sprzęt podoła tej produkcji, sprawdź wymagania sprzętowe Star Wars Jedi: Ocalały.

W grze Star Wars Jedi: Ocalały, Cal Kestis powraca jako bardziej doświadczony i potężniejszy rycerz Jedi. Aby uniknąć wpływu Imperium oraz tajemniczego niebezpieczeństwa pochodzącego z dawnych czasów galaktyki, Cal musi odświeżyć stare znajomości i nawiązać nowe sojusze.