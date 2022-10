Kierownica Thrustmaster T248 nie jest topowym modelem tego producenta, za to jej stosunek ceny do jakości jest naprawdę niezły. A teraz wręcz świetny, bo możesz ją kupić taniej o jedną trzecią.

Kierownica Thrustmaster T248 w mega promocji w sklepie Morele

Testowaliśmy ją, więc wiemy, że Thrustmaster T248 to naprawdę udana kierownica, którą możesz podłączyć do peceta lub konsoli, by przenieść się do świata wyścigów lub rajdów. Koło chodzi bardzo płynnie i oferuje dynamiczne sprzężenie zwrotne, a 25 umieszczonych w jego wnętrzu przycisków, to więcej niż potrzeba, by mieć wszystko pod kontrolą. Do zmiany biegów służą łopatki o bardzo krótkim czasie reakcji, dopełnieniem całości jest zestaw 3 pedałów.

Zobacz naszą wideo-recenzję Thrustmaster T248:

Normalnie trzeba za nią zapłacić między 1250 a 1500 zł, ale teraz w sklepie Morele kupisz ją za jedyne 999 zł i to zarówno w wersji Xbox, jak i PlayStation.

Wyścigowe i lotnicze okazje w sklepie Morele

Aby skorzystać z tej promocji wystarczy podczas składania zamówienia wpisać kod RACE22. Ten sam kod pozwoli ci także obniżyć ceny innych urządzeń tego producenta. Jakich?

Ano na przykład pedałów T-LCM (z 1049 do 799 zł) albo lewarka zmiany biegów TH8A (z 879 do 649 zł). Jedno i drugie akcesorium cechuje się nie tylko wysoką precyzją, ale też świetną jakością wykonania. Zresztą z obu tych cech Thrustmaster słynie.

Jeśli natomiast bardziej niż wyścigi interesują cię lotnicze symulatory i gry akcji, to z kodem RACE22 możesz także kupić joysticki Thrustmaster w dobrych cenach. Naszą uwagę przykuły:

Więcej promocyjnych ofert znajdziesz na stronie akcji w sklepie Morele.

Źródło: Morele