  • Kurierzy Amazona żyją już w 2045 roku. Tak wygląda dostawa twoich paczek
Kurierzy Amazona żyją już w 2045 roku. Tak wygląda dostawa twoich paczek

Miron Nurski | Redaktor serwisu benchmark.pl
Amazon pochwalił się najnowszą wersją swoich okularów rozszerzonej rzeczywistości, którą opracowano specjalnie z myślą o kurierach.

Wykorzystanie technologii AR ma uczynić dostarczanie paczek szybszym i bezpieczniejszym, a ponadto zniwelować ryzyko dostarczenia złej przesyłki lub pozostawienia paczki w złym miejscu. Choć więc nie jest to urządzenie konsumenckie, docelowo skorzystać mają na nim wszyscy klienci Amazona. 

Kurierzy Amazona z nowymi okularami AR

Okulary wyposażone są w kamerę oraz ekran. Aktywują się automatycznie po dotarciu pod wskazany adres i wskazują konkretną paczkę wewnątrz pojazdu. 

Gdy sztuczna inteligencja wykryje, że właściwa paczka znalazła się w rękach kuriera, okulary wyświetlą przez jego oczami pieszą nawigację do drzwi klienta. 

Aby potwierdzić dostawę, kurier Amazona nie musi już robić telefonem. Wystarczy użyć kamery wbudowanej w okulary. 

Do obsługi okularów służy kontroler z przyciskiem umieszczony na kamizelce. Za jego pomocą można także błyskawicznie wezwać służby alarmowe. 

Nowe okulary AR dla kurierów (fot. Amazon)

Nowe okulary są obecnie testowane w USA. Cytowani przez Amazona kurierzy, którzy brali udział w programie pilotażowym, twierdzą, że uwolnienie od ekranów smartfonów zwiększyło ich bezpieczeństwo. "Zamiast musieć patrzeć w dół na telefon, możesz trzymać oczy skierowane do przodu i patrzeć przez wyświetlacz. Dzięki temu zawsze skupiasz się na tym, co jest przed tobą" - miał stwierdzić jeden z nich. 

