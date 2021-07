Pojawił się zwiastun dramatu Warner Bros, z Willem Smithem w roli głównej. Film pełen emocji, determinacji i pasji zapewni wiele wrażeń. Premiera jeszcze w tym roku!

Will Smith wcieli się w ojca Venus i Sereny Williams

Warner Bros opublikował pierwszy zwiastun dramatu sportowego King Richard. W tytułowego bohatera wcieli się sam Will Smith. Film oparty jest na prawdziwej historii Richarda Williamsa (Smith), który z pewnością jest inspirującą postacią. Niezłomny ojciec, odegrał kluczową rolę w wychowaniu Venus i Sereny Williams. Niezwykle utalentowane dziewczyny, które na zawsze zapisały się w historii tenisa. Ojciec, stosując niekonwencjonalne metody, zapewnił córkom drogę do światowej sceny tenisa. W zwiastunie mówi: "Ten świat nigdy nie miał szacunku dla Richarda Williams, ale Was za to będą szanować." Zwiastun możecie obejrzeć poniżej:

Kiedy premiera filmu King Richard?

King Richard wejdzie do kin 19 listopada. Dramat będzie również dostępny w serwisie HBO Max przez 31 dni po premierze kinowej. W siostry Venus i Serenę Williams wcielą się Saniyya Sidney i Demi Singleton. Reżyserią zajmie się uznawany reżyser Reinaldo Marcus Green (Monsters and Men), we współpracy z debiutującym scenarzystą Zachem Baylinem. Serena i Venus Williams wraz z siostrą Ishą Price są producentkami wykonawczymi projektu.

Wybierzecie się na film King Richard do kina? Koniecznie dajcie znać w komentarzach!

Źródło: Variety