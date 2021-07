HBO MAX ma zastąpić HBO GO. Spodziewaliśmy się, że nastąpi to w połowie tego roku, ale jednak będzie trzeba poczekać do przyszłego.

HBO MAX w Polsce dopiero w 2022 roku

Wcześniejsze plany zakładały, że HBO MAX zastąpi HBO GO w Polsce w okolicach tegorocznych wakacji. Właściciele usługi zmienili jednak zdanie, chcąc całkowicie skoncentrować się na rozwoju na rynkach Ameryki Łacińskiej, gdzie serwis zadebiutował w lipcu. W związku z tym nastąpiło przesunięcie i teraz celem jest udostępnienie usługi HBO MAX w Europie na początku przyszłego roku.

HBO MAX a HBO GO – jakie są różnice?

HBO MAX to takie HBO GO na sterydach. Oprócz filmów, seriali i programów z własnej biblioteki właściciel dorzuca do katalogu także treści innych nadawców, w tym Warner Bros., Cartoon Network, TNT, The CW i New Line. To także spora dawka oryginalnych produkcji z niemałym budżetem – w samym 2022 roku zadebiutować ma 10 takich tytułów, które będą dostępne na wyłączność w serwisie HBO MAX. Dodatkowo można spodziewać się wzrostu jakości – rozdzielczości 4K, HDR-u i dźwięku Dolby Atmos.

Ile kosztuje HBO MAX?

Aktualnie HBO GO w Polsce kosztuje 25 zł miesięcznie i najprawdopodobniej za HBO MAX zapłacimy nieco więcej. Nie znamy jeszcze dokładnych cen, ale spodziewamy się, że przynajmniej 5 zł na miesiąc będzie trzeba dopłacić. Inna sprawa, że – tak jak za granicą – mogą pojawić się alternatywne pakiety: na przykład z reklamami lub bez (jak w Stanach Zjednoczonych) albo klasyczny lub mobilny (jak w Brazylii czy Meksyku).

Źródło: Hollywood Reporter, The Streamable