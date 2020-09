Jeden z najlepszych erpegów ostatnich lat powrócił w kompletnej i upiększonej graficznie wersji. Dzisiaj miejsce ma premiera gry Kingdoms of Amalur: Re-Reckoning na PC i konsole obecnej generacji.

Dziś premiera Kingdoms of Amalur: Re-Reckoning na PC i konsole

Świetne RPG sprzed ośmiu lat powraca w nowej, upiększonej wersji. Od dzisiaj Kingdoms of Amalur: Re-Reckoning jest dostępne w wersjach na pecety oraz konsole PlayStation 4 i Xbox One. Poza standardowym wydaniem do sklepów trafiła też Edycja Kolekcjonerska. Oprócz płyty z grą w pudełku znajdują się świetne bonusy: figurka Alyn Shir w formacie 21 cm, breloczek, soundtrack na CD oraz 5 grafik inspirowanych grą.

W Kingdoms of Amalur: Re-Reckoning trafimy do olbrzymiego, tytułowego świata, tworzonego przez wyraźnie różniące się od siebie krainy. Na ich eksploracji i poznawaniu ich mieszkańców spędzimy wiele czasu, podobnie jak na rozwijaniu umiejętności naszego bohatera oraz toczeniu emocjonujących (i wymagających) pojedynków. Podczas tych ostatnich wykorzystamy zarówno klasyczne typy broni, jak i magię. Już teraz…

Zobacz najnowszy zwiastun Kingdoms of Amalur: Re-Reckoning z okazji premiery

Czekają nas setki godzin dobrej zabawy. Na Kingdoms of Amalur: Re-Reckoning składa się bowiem podstawowa wersja gry oraz wszystkie wydane rozszerzenia. Co więcej, doczekamy się kolejnych. Na przyszły rok została zaplanowana premiera zupełnie nowego dodatku zatytułowanego Fatesworn. Niestety na szczegóły musimy jeszcze trochę poczekać. Czy jednak w ogóle warto zainteresować się tym tytułem?

Pierwsze recenzje Kingdoms of Amalur: Re-Reckoning. Od piątki do dziewiątki

W sieci pojawiły się już pierwsze recenzje gry Kingdoms of Amalur: Re-Reckoning i nie ma co liczyć na jednogłośną opinię. Niektóre serwisy przyznały jej dziewiątki, nazywając ją przy okazji jedną z najlepszych produkcji z gatunku RPG, jakie zadebiutowały na rynku w ostatnich latach. Są jednak także znacznie bardziej krytyczne głosy autorów, według których mechanika i grafika zdążyły się mocno zestarzeć, a problemy techniczne odbierają przyjemność z rozgrywki.

Trudno więc jednoznacznie polecić lub odradzić zakup tej gry na podstawie samych recenzji. Wygląda jednak na to, że jeżeli nie liczycie na najnowsze rozwiązania, lecz solidną opowieść, dopracowaną mechanikę rozgrywki i wyśmienity klimat, to grając w Kingdoms of Amalur: Re-Reckoning będziecie się dobrze bawić.

Oto niektóre spośród pierwszych ocen gry:

CGMagazine – 8,0/10

Cultured Vultures – 7,5/10

Digitally Downloaded – 9,0/10

DualShockers – 8,0/10

Everyeye – 5,5/10

GameStar – 8,0/10

GameWatcher – 6,0/10

God is a Geek – 8,5/10

Hobby Consolas – 8,0/10

IGN – 6,0/10

Multiplayer – 8,5/10

PC Games – 7,0/10

PlayStation Country – 9,0/10

PlayStation Universe – 8,0/10

Screen Rant – 6,0/10

The Games Machine – 8,2/10

TheSixthAxis – 7,0/10

Vandal – 7,0/10

Wccftech – 8,0/10

Zainteresowani?

Źródło: Koch Media, Metacritic

Czytaj dalej o grach RPG: