Fantastyczny koktajl z turowej strategii i trzecioosobowego erpega. To właśnie King’s Bounty II, na które – jak się okazuje – będziemy musieli poczekać nieco dłużej. Na pocieszenie jednak twórcy przygotowali nowy zwiastun.

Premiera King’s Bounty 2 opóźniona

Nie udało się i King’s Bounty 2 nie ukaże się przed tegoroczną Gwiazdką. Twórcy potrzebują więcej czasu i teraz planują premierę na marzec 2021 roku. Zmieniła się także lista platform docelowych, na której wciąż znajdują się pecety oraz konsole PlayStation 4 i Xbox One, uzupełniane teraz przez Nintendo Switch.

Podobnie jak „jedynka”, King’s Bounty 2 połączy fantastyczną opowieść z erpegowym rozwojem postaci i strategicznymi potyczkami rozgrywanymi w turach. Wszystkiego ma być jednak więcej i większe ma być także nasze poczucie immersji, a to za sprawą decyzji mających wpływ na dalszy ciąg wydarzeń, bohaterów, których da się lubić i świata, który aż chce się zwiedzać.

Zobacz najnowszy zwiastun King’s Bounty II

Już jutro, przy okazji wielkiego otwarcia targów Gamescom 2020, zobaczymy świeżutki zwiastun gry King’s Bounty 2. Póki co możemy zobaczyć teaser – my już widzieliśmy i wiemy, że zdecydowanie jest na co czekać. Przekonaj się:

W King’s Bounty 2 będziemy mogli wcielić się w jednego z trzech bohaterów. Każdy z nich ma wyjątkową historię i nieco inaczej może podejść do rozwiązania problemu, jakim jest tajemnicza zaraza pustosząca Antarę. Aby wyruszyć jej na ratunek będziesz potrzebować konsoli lub peceta z Windows 10, 16 GB RAM-u i grafiką pokroju GTX-a 470.

Źródło: Deep Silver, PSU, Twinfinite, Gematsu

Czytaj dalej o grach: