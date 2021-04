O tych dyskach nie mówi się zbyt głośno. Firma Kingston wprowadziła do sprzedaży nową serię SSD, w której może dowolnie modyfikować zastosowane komponenty.

Mowa o modelach Kingston NV1, które były zapowiadane na początku roku podczas targów CES 2021. Producent postawił sobie za cel opracowanie możliwie najtańszego nośnika M.2 PCIe.

Premiera dysków Kingston NV1

Specyfikacja dysków Kingston NV1 nie została sprecyzowana przez producenta, przez co może on dowolnie zmieniać zastosowane komponenty (dzięki takiej strategii może on wybrać tańsze części u dostawców i zaoferować niższe ceny dla klientów, ale taka zmiana może też mieć wpływ na osiągi).

Jak podaje serwis AnandTech, nośniki korzystają z kontrolerów bez pamięci podręcznej DRAM (czyli mogą być to np. układy Phison E13T lub Silicon Motion SM2263XT). Producent teoretycznie może też stosować różne typy kości pamięci (3D TLC lub 3D QLC).

Nośniki występują w trzech wersjach pojemnościowych: 500 GB, 1 TB oraz 2 TB – do komunikacji z komputerem wykorzystano interfejs PCI-Express 3.0 x4, a transfery sekwencyjne mają sięgać 2100 MB/s przy odczycie i 1700 MB/s przy zapisie.

Specyfikacja dysków Kingston NV1

typ: M.2 2280

interfejs: PCIe 3.0 x4

pojemność: 500 GB, 1 TB, 2 TB

wydajność: 2100/1700 MB/s

gwarancja: 3 lata

współczynnik TBW: 500 GB: 120 TB 1 TB: 240 TB 2 TB: 480 TB



Ceny dysków Kingston NV1

Głównym atutem dysków Kingston NV1 ma być atrakcyjna cena – w polskich sklepach można je znaleźć za odpowiednio: 259 zł (500 GB), 459 zł (1 TB) i 879 zł (2 TB). Producent udziela na nośniki 3-letniej gwarancji z dosyć skromnym współczynnikiem TBW.

Źródło: Kingston, AnandTech, ComputerBasr

