Firma Kioxia coraz pewniej wchodzi na rynek dysków SSD. Ostatnio w ofercie producenta pojawiły się modele Exceria Pro, które mają zainteresować najbardziej wymagających klientów.

Jeżeli nie kojarzycie, to Kioxia to dawna Toshiba memory – jakiś czas temu mieliśmy okazję przetestować model Exceria Plus, który zaskoczył nas bardzo dobrymi osiągami. Ostatnio producent przygotował jeszcze lepszą propozycję, która pozwala wykorzystać potencjał PCI-Express 4.0.

Kioxia Exceria Pro – superszybkie dyski SSD pod PCI-Express 4.0

Modele Exceria Pro powinny zainteresować zarówno zapalonych graczy jak i twórców treści – potencjał takich dysków można wykorzystać w nowych, wydajnych komputerach i laptopach. Producent przygotował dwie wersje do wyboru: 1 TB i 2 TB.

Nośniki wykorzystują interfejs PCI-Express 4.0 x4 (NVMe 1.4) – na pokładzie znalazł się autorski kontroler (producent nie podaje dokładnego oznaczenia) oraz nowe 112-warstwowe kości pamięci Kioxia BiCS 5 TLC NAND. Co prawda nie zastosowano tutaj dodatkowego elementu odprowadzającego ciepło, ale producent tłumaczy się powszechnie stosowanymi radiatorami na płytach głównych.

Maksymalne transfery mają sięgać 7300 MB/s przy odczycie i 6800 MB/s przy zapisie, a liczba operacji losowych dochodzi do 1 000 000 IOPS przy odczycie i 1 300 000 IOPS przy zapisie. Patrząc na specyfikację, mówimy o jednych z najwydajniejszych modeli dostępnych na rynku.

Model Kioxia Exceria SSD Kioxia Exceria G2 SSD Kioxia Exceria Plus G2 SSD Kioxia Exceria Pro SSD Pojemność 250 GB, 500 GB, 1 TB 1 TB, 2 TB 500 GB, 1 TB, 2 TB 1 TB, 2 TB Interfejs PCI-Express 3.0 x4/NVMe 1.3c PCI-Express 3.0 x4/NVMe 1.3c PCI-Express 3.0 x4/NVMe 1.3c PCI-Express 4.0 x4/NVMe 1.4 Typ M.2 2280 M.2 2280 M.2 2280 M.2 2280 Transfery (zapis/odczyt) do 1700/1600 MB/s do 2100/1700 MB/s do 3400/3200 MB/s do 7300/6400 MB/s Operacje losowe (odczyt/zapis) do 350 000/400 000 IOPS do 400 000/400 000 IOPS do 680 000/620 000 IOPS do 1 000 000/1 300 000 IOPS TBW 5 lat (do 400 TB) 5 lat (do 800 TB) 5 lat (do 800 TB) 5 lat (do 800 TB)

Jak w rzeczywistości wypadają nowe modele Kioxia? Możemy Wam zdradzić, że niedługo na naszych łamach pojawi się test modelu Exceria Pro. Stay tuned!

Sukces dysków będzie zależeć od ich wyceny. Jak na razie jeszcze nie ujawniono tutaj żadnych informacji.

