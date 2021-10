Firma Patriot postanowiła przypomnieć o swoim istnieniu na rynku dysków SSD. Producent przygotował dwa nowe modele, które mają szansę spotkać się ze sporym zainteresowaniem użytkowników.

Dyski SSD NVMe powoli wypierają standardowe modele SSD SATA, więc warto rozejrzeć się za takimi konstrukcjami. Ostatnio w ofercie firmy Patriot pojawiły się dwie nowe serie – tanie modele P310 i wydajne Viper Gaming VPN110.

Patriot P310 – dobra alternatywa dla dysków SATA

Nośniki Patriot P310 zastępują ubiegłoroczną serię Patriot P300 – to tanie modele dla komputerów i laptopów, które mogą być dobrą alternatywą dla standardowych dysków SSD pod SATA.

Producent chwali się, że dyski oferują o 25% lepszą wydajność względem standardowych modeli pod PCI-Express 3.0 x2 (do komunikacji wykorzystano interfejs PCI-Express 3.0 x4). Maksymalne transfery sięgają 2100 MB/s, a liczba operacji losowych dochodzi do 280 000 IOPS.

Dodatkowym atutem ma być specjalny firmware, który odpowiada za integralność danych, zapobiega ich uszkodzeniu i umożliwia zachowanie maksymalnej wydajności przy niskim poborze energii (co może mieć istotne znaczenie właśnie w przypadku pracy laptopa na baterii).

Model Patriot P310 240 GB Patriot P310 480 GB Patriot P310 960 GB Patriot P310 1,92 TB Pojemność 240 GB 480 GB 960 GB 1,92 TB Typ M.2 2280 M.2 2280 M.2 2280 M.2 2280 Interfejs PCI-Express 4.0 x4 PCI-Express 4.0 x4 PCI-Express 4.0 x4 PCI-Express 4.0 x4 Wydajność - transfery (odczyt/zapis) 1700/1000 MB/s 1700/1500 MB/s 2100/1800 MB/s 2100/1800 MB/s Wydajność - operacje losowe(odczyt/zapis) 280 000/250 000 IOPS 280 000/250 000 IOPS 280 000/250 000 IOPS 280 000/250 000 IOPS Gwarancja (współczynnik TBW) 3 lata (120 TB) 3 lata (240 TB) 3 lata (480 TB) 3 lata (960 TB)

Dyski trafią do sprzedaży w przyszłym miesiącu. Nośniki mają cechować się bardzo dobrym stosunkiem ceny do oferowanych możliwości – poszczególne modele mają kosztować odpowiednio:

Patriot P310 240 GB – około 135 złotych

Patriot P310 480 GB – około 220 złotych

Patriot P310 960 GB – około 440 złotych

Patriot P310 1,92 TB – około 975 złotych

Viper Gaming VPN110 – propozycja dla wymagających graczy

Nośniki Patriot Viper VPN110 to następcy wysłużonych modeli Viper VPN100. Nowe dyski są adresowane do graczy, entuzjastów technologii, twórców treści i profesjonalistów, którzy oczekują lepszych osiągów i szybszego dostępu do plików.

Też mamy do czynienia z konstrukcją wykorzystującą interfejs PCI-Express 3.0 x4 (NVMe 1.3), ale oferuje ona lepszą wydajność - transfery sekwencyjne sięgają 3300 MB/s dla odczytu i 3000 MB/s dla zapisu, a liczba operacji losowych dochodzi do 500 000 IOPS.

Producent zastosował tutaj aluminiowy radiator, który ma wspomagać odprowadzanie ciepła i zapobiegać przegrzewaniu komponentów (a przez to też spadkom wydajności). Warto jednak zauważyć, że takie dyski sprawdzą się raczej tylko w komputerach PC.

Model Patriot Viper VPN110 512 GB Patriot Viper VPN110 1 TB Patriot Viper VPN110 2 TB Pojemność 512 GB 1 TB 2 TB Typ M.2 2280 M.2 2280 M.2 2280 Interfejs PCI-Express 4.0 x4 PCI-Express 4.0 x4 PCI-Express 4.0 x4 Wydajność - transfery (odczyt/zapis) 3100/2300 MB/s 3300/3000 MB/s 3300/3000 MB/s Wydajność - operacje losowe(odczyt/zapis) 500 000/500 000 IOPS 500 000/500 000 IOPS 500 000/500 000 IOPS Gwarancja (współczynnik TBW) 3 lata (400 TB) 3 lata (800 TB) 3 lata (1600 TB)

Modele Patriot Viper VPN110 mają trafić do sprzedaży na początku listopada – sugerowane ceny to odpowiednio

Patriot Viper VPN110 512 GB – około 330 złotych

Patriot Viper VPN110 1 TB – około 600 złotych

Patriot Viper VPN110 2 TB – około 1000 złotych.

Źródło: Patriot