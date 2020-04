Patrzymy na Genesis Thor 300 RGB i widzimy, że ten producent rozszerza swój katalog produktów w sposób, który może się podobać. Jego peryferia zawsze cechowały się dobrą relacją ceny do możliwości i wygląda na to, że w przypadku tej klawiatury nie będzie inaczej.

Solidna klawiatura mechaniczna? Genesis Thor 300 RGB zdaje się kwalifikować

Genesis Thor 300 RGB to klawiatura mechaniczna o dość klasycznej stylistyce, co (jakkolwiek to brzmi) wyróżnia ją nieco z gąszczu dziwadełek. Na pytanie o to, czy pozytywnie, każdy musi już sobie odpowiedzieć sam. Istotniejsze niż wygląd jest jednak wykonanie, a aluminiowa konstrukcja brzmi naprawdę dobrze, podobnie jak żywotność switchów szacowana na 50 milionów kliknięć.

Konkretnie nowy Thor został wyposażony w brązowe przełączniki Outemu, które do aktywacji wymagają nacisku na poziomie 55 g. Ponakładane na nie kapsle mają znaki naniesione metodą Double Injection, dzięki czemu problem ścierania nie powinien występować.

Wytrzymałość wytrzymałością, ale cóż by to była za dobra klawiatura gamingowa, gdyby nie pełny N-Key Rollover, możliwość zapisywania makr, opcjonalna blokada klawisza Windows czy LED-owe podświetlenie RGB? Genesis Thor 300 RGB pozwala skorzystać z 25 trybów pracy „światełek”, więc bez trudu dostosujemy ją do pozostałych elementów naszego zestawu. A…

Ile kosztuje gamingowa klawiatura Genesis Thor 300 RGB?

Cena klawiatury Genesis Thor 300 RGB wynosi 229 złotych. W tej kategorii więc jest niemal bezkonkurencyjna. Większość innych modeli za te pieniądze to „membranówki” (jak Corsair K55 Gaming, HyperX Alloy Core RGB czy Logitech G213 Prodigy), a z „mechaników” alternatywą jest właściwie tylko Modecom Volcano Lanparty RGB – pozbawiony sekcji numerycznej.

