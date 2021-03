Koch Media – czyli jeden z najbardziej znanych wydawców gier komputerów, właśnie poinformował, że podpisał umowę, dzięki której stał się pełnoprawnym, globalnym wydawcą kolejnej odsłony kultowej gry – PAYDAY.

PAYDAY 3 – wydaniem gry zajmie się Koch Media

Zarówno PAYDAY, jak i PAYDAY 2, to prawdopodobnie jedne z najlepszych gier, jeśli chodzi o kooperację kilku graczy. Mimo że obie produkcje trzymają się całkiem dobrze, to większość fanów, jak i graczy zapewne z niecierpliwością czeka na kolejną odsłonę kultowej serii. Na szczęście wygląda na to, że kolejna część powstanie, o czym poinformował sam developer gry – Starbreeze Studios. Na dodatek, serwis Eurogamer dodaje, że szwedzkie studio podpisało umowę wydawniczą o wartości 50 milionów euro, dzięki czemu gra została w pełni sfinansowana.

PAYDAY 3 – kiedy premiera?

Na szczęście, to nie koniec dobrych informacji w sprawie PAYDAY 3, bowiem, jak poinformowało Koch Media, gra zadebiutuje na konsole (konkretnie nie wiadomo jakie) oraz na PC w 2023 roku. Dodatkowo plan rozwoju zakłada aż minimum 18 miesięcy różnych aktualizacji i rozszerzeń. Na ten moment nie znamy więcej informacji, więc pozostaje nam jedynie cierpliwie czekać.

Źródło: Eurogamer, Koch Media Poland

