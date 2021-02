Ostrzycie sobie, nomen omen, kły na Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2? Na szybką premierę nie ma co liczyć, nie jest nawet jasne, kto grę przygotuje.

Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 nie ma daty premiery

Przypomnijmy, że z zapowiedzią Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 mieliśmy do czynienia w marcu 2019 roku. Sugerowano wtedy, że premiera odbędzie się w pierwszej połowie 2020 roku, ale później mieliśmy do czynienia z kilkoma zmianami planów i wyznaczaniem nowych terminów. Zarazem stawały się one coraz mniej precyzyjne, co sugerowało, że prace nie idą najlepiej. Niestety, teraz nie ma już co do tego jakichkolwiek wątpliwości.

Paradox Interactive wydało komunikat, w którym potwierdza, że Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 nie zostało porzucone, ale na ten moment nie da się określić chociażby przybliżonej daty premiery. Pewne jest, że nie odbędzie się ona w tym roku. Sprawa jest na tyle poważna, że jednocześnie zdecydowano się wstrzymać przyjmowanie zamówień przedpremierowych.

In case you are unable to access the website, you can read the Bloodlines 2 Development Update right here. pic.twitter.com/kdTp5gpBJe — Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 (@VtM_Bloodlines) February 23, 2021

Nad grą nie pracuje już Hardsuit Labs

To nie wszystko. Okazuje się, że aktualnie nie ma odpowiedzialnych za Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2. Przygotowanie gry wzięło na siebie Hardsuit Labs, ale dowiadujemy się również tego, że studio zakończyło już prace nad tym projektem. Komunikat wydawcy sugeruje, że dotychczasowe dokonania Hardsuit Labs nie pójdą do kosza, a nowe, nieznane jeszcze studio będzie miało za zadanie kontynuować prace. A przynajmniej ich nie resetować, bo zmian wykluczyć się nie da.

„Ta gra jest dla nas bardzo ważna i od samego początku była ambitnym projektem. Aby zrealizować nasze cele doszliśmy do wniosku, że potrzebna jest zmiana, a co za tym idzie potrzeba też więcej czasu na rozwój. Chcielibyśmy skorzystać z okazji, aby uhonorować Hardsuit Labs za ich wysiłki, podziękować im za ciężką pracę nad projektem. Studio wykonało ogromną pracę, kładąc podwaliny pod grę i mamy nadzieję, że wy, społeczność, również docenicie ich wkład w Bloodlines 2.”

Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 zapowiedziano jako grę na PC oraz konsole PlayStation 4 i Xbox One, a także PlayStation 5 i Xbox Series X. Tu zmian raczej nie będzie, o ile ostatecznie gra doczeka się premiery.

Źródło: twitter - @VtM_Bloodlines

