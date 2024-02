Samsung może mieć problem. Użytkownicy skarżą się, że ekrany w ich Galaxy S24 źle wyświetlają obraz. To nie pierwszy problem z wyświetlaczem tego modelu.

Kupno smartfona tuż po premierze to bez dwóch zdań spora przyjemność. Możemy jako pierwsi przetestować nowe funkcje i możliwości sprzętu. Telefon cieszy, szczególnie gdy mówimy o flagowym modelu, jakim bez wątpienia jest najnowszy Samsung Galaxy S24. Niestety, co pewien czas użytkownicy zgłaszają problemy ze świeżo zakupionymi egzemplarzami. Niestety, nie omijają także topowego Samsunga z początku 2024 roku.

To kolejna wada ekranu w Galaxy S24?

Jakiś czas temu informowaliśmy o tym, że część użytkowników zgłasza pewne problemy z ekranem we flagowym Samsungu. Ich zdaniem wyświetlacz Dynami AMOLED 2x nie prezentował tak dobrej jakości, jakiej oczekiwano. Wyblakłe kolory i wrażenie “wypalonego” ekranu to tylko niektóre z nich. Teraz inne osoby zgłaszają, między innymi za pośrednictwem reddit, że mają inny problem. Również dotyczy ekranu w najnowszym Galaxy S24, przede wszystkim w najdroższej odmianie - S24 Ultra.

Treści widoczne na ekranach ich nowych Galaxy S24 określają jako “ziarniste” (z ang. “grainy”). Co to właściwie oznacza? Jednym słowem, moglibyśmy nazwać ten defekt “pikselozą”.

Te same problemy powtarzają się w przypadku każdego z trzech nowych modeli z serii Galaxy S24. Część użytkowników reddit stara się opisać problem nieco bardziej technicznym słownictwem. Mowa wtedy o nierównomierności subpikseli. Ich intensywność nie zawsze jest taka sama, przez co treści na wyświetlaczu wyglądają na nieco “poszarpane”.

Wada ekranu w Galaxy S24

Ciężko powiedzieć, czy nierówna intensywność/widoczność subpikseli wyświetlacza Galaxy S24 (wszystkie trzy modele) to wada sprzętowa, czy w oprogramowaniu. Jeśli udałoby się rozwiązać zgłaszane przez użytkowników problemy poprzez aktualizację oprogramowania - byłaby to świetna wiadomość. Dziś nie ma jednak jeszcze oficjalnego stanowiska Samsunga w tej sprawie.

Cześć użytkowników jednocześnie zgłasza również problemy znane już wcześniej - wyblakłe kolory i niepokojące, zielone linie pojawiające się na wyświetlaczu. Objawy są najbardziej widoczne, kiedy tłum na ekranie jest ciemne lub zupełnie czarne. Wtedy nad panelem AMOLED widoczna jest ziarnista tekstura

Sporo podobnych uwag pojawiło się w serwisach reddit, a także na forum Samsung Community.

Jak sprawdzić, czy mój Galaxy S24 ma ten problem?

Warto w tym miejscu zaznaczyć, że problem zapewne nie występuje u wszystkich użytkowników. Prawdopodobnie pojawia się raczej na małej liczbie smartfonów. Dotyczy jednak wszystkich trzech modeli zaprezentowanych w połowie stycznia 2024 roku:

Samsung Galaxy S24

Samsung Galaxy S24 Plus

Samsung Galaxy S24 Ultra

Aby przekonać się, czy i w Twoim smartfonie Galaxy S24 mamy z nim do czynienia, warto po prostu dokładniej przyjrzeć się ekranowi. Oczywiście - wnikliwa obserwacja każdego wyświetlacza sprawi, że możemy dostrzec pojedyncze piksele, nie to jest jednak problemem. Najlepiej uruchomić aplikację, na przykład “Test My Screen”. Tam warto uruchomić test gradientu, wtedy potencjalny defekt powinien być najlepiej widoczny.

Źródło zdjęć subpikseli przy 10% jasności: użytkownik erodeloeht /reddit

